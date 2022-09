Ende Februar ist Jennifer Lawrence zum ersten Mal Mama geworden. Seitdem ist es still um die Schauspielerin geworden. Doch jetzt verrät sie nach mehr als einem halben Jahr den Namen und das Geschlecht ihres Kindes.

Der Grund für ihren medialen Rückzug: Sie hält ihr Leben gern privat.

Jennifer Lawrence verrät Geschlecht und Name ihres Kindes

Im Februar kam Jennifer Lawrence erstes gemeinsames Kind mit ihrem Ehemann, dem Galeristen Cooke Maroney, zur Welt. Doch bisher hielt die Schauspielerin den Namen und das Geschlecht ihres Babys geheim. In ihrem aktuellen Cover-Interview für die Vogue verriet sie aber nun endlich, dass sie einen Jungen zur Welt gebracht hat. „Sein Name ist Cy, nach dem amerikanischen Nachkriegsmaler Cy Twombly“, so die 32-Jährige; einer von Maroneys Lieblingskünstlern.

„Am Morgen nach der Geburt hatte ich das Gefühl, dass mein ganzes Leben neu begonnen hatte. Heute ist der erste Tag in meinem Leben. Ich habe einfach nur gestarrt. Ich war einfach so verliebt“, beschreibt die Schauspielerin ihre ersten Tage als Mutter.

„Neugeborene sind einfach so unglaublich“

„Neugeborene sind einfach so unglaublich. Sie sind diese rosa, geschwollenen, zerbrechlichen kleinen Überlebenskünstler. Jetzt liebe ich alle Babys. Wenn ich jetzt in einem Restaurant ein Baby weinen höre, denke ich: ‚Oh, wie schön! Mein Herz hat sich in einem Maße erweitert, von dem ich gar nichts wusste“, schwärmt die „Tribute von Panem“-Darstellerin über das Mutter-Sein.

Doch sie betont auch, dass ihr bewusst ist, dass dieses Gefühl nicht bei allen frisch gebackenen Müttern gleich ist. „Es ist so schwierig, darüber zu sprechen, weil es bei jedem anders ist. Wenn ich sage, es war von Anfang an wunderbar, werden einige Leute denken, bei ihnen war das nicht so und sich schlecht fühlen. Zum Glück habe ich so viele Freundinnen, die ehrlich waren. Sie sagten: ‚Es ist beängstigend.‘ Ich werde vielleicht nicht gleich eine Verbindung oder Liebe empfinden.“

Zwei Fehlgeburten

In dem Interview mit Vogue sprach die Darstellerin außerdem auch offen über schwierigere Zeiten in ihrem Leben. Denn sie hatte in der Vergangenheit bereits zwei Fehlgeburten erlitten. Eine davon schon mit Anfang 20 – damals wollte sie das Kind abtreiben, doch bevor sie das tun konnte, hatte sie eine Fehlgeburt. Die Schauspielerin erzählt, dass sie damals ganz alleine in Montreal war, als es passierte.

Während der Dreharbeiten von „Don’t Look Up“ wurde sie dann zum zweiten Mal schwanger. Damals wollte sie das Kind behalten, doch sie erlitt eine weitere Fehlgeburt. Es war nicht leicht für die Schauspielerin, wie sie in dem aktuellen Interview offen erzählt, doch ihre jetzige Situation macht sie deshalb umso glücklicher.