Juhuuu das Baby ist da! Jennifer Lawrence ist zum ersten Mal Mama geworden. Das berichten nun mehrere US-Medien!

Anfang September wurde die Schwangerschaft von Jennifer Lawrence bekannt.

Jennifer Lawrence: Das Baby ist da

Und hier kommen die Good News des Tages: Jennifer Lawrence und ihr Ehemann Cooke Maroney sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das berichten unter anderem „TMZ“ und „Page Six“. Demnach soll das Baby in Los Angeles geboren worden sein.

Das Geschlecht des Babys ist noch nicht bekannt. Auch das genaue Geburtsdatum steht noch nicht fest. Weder Jennifer noch ihr Ehemann haben die Geburt offiziell bestätigt – was aber die wenigsten wohl überraschen dürfte. Jennifer Lawrence ist ja dafür bekannt, wenig über ihr Privatleben preiszugeben.

Schauspielerin hält ihr Leben gerne privat

Anfang September verriet die Schauspielerin, dass sie ihr erstes Kind mit ihrem Mann erwartet. Doch die 31-Jährige plauderte nur wenige Details über ihre Schwangerschaft aus. Umso mehr freuten wir uns über die wenigen Babybauch-Auftritte der Schauspielerin. Wie zum Beispiel bei der Premiere von „Don’t Look Up“. Jennifer sah einfach nur zauberhaft aus!

Oder im Dezember als sie in der „The Late Show“ von Stephen Colbert über ihren großen Babybauch scherzte. Auf die Frage, was sie in ihrer dreijährigen Schauspielpause getrieben habe, antwortete sie: „Ich hatte jede Menge Sex.“

Der Hollywood-Star und ihr Mann Cooke Maroney gaben sich im Oktober 2019 in einer privaten Zeremonie auf dem Belcourt-Anwesen in Newport das Jawort. Nachdem Lawrence den New Yorker 2018 kennengelernt hatte, hielt er bereits im Februar 2019 um ihre Hand an. Nun krönen sie ihre Liebe mit einem gemeinsamen Baby. Welcome to the world, little one!