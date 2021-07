Im Sommer ist sie allgegenwärtig: Unsere Mülltonne in der Wohnung. Denn selbst, wenn wir sie nicht sehen, riechen können wir sie überall. Je heißer es wird, umso schlimmer stinkt es. Was kann man dagegen tun?

Wir haben einige Tipps für euch, damit eure Mülltonne im Sommer nicht mehr so stinkt!

1. Mülltonne richtig reinigen

Der einfachste Trick, damit der Müll nicht mehr so stinkt: Regelmäßig ausleeren. Denn, je kürzer der Müll in der Tonne ist, umso weniger Zeit hat er zu stinken. Klingt logisch, ist es auch. Natürlich überwiegt meistens der innere Schweinehund und wir sind einfach zu faul regelmäßig den Müll rauszubringen. Tipp: Wenn du dir von Anfang an eine kleinere Mülltonne kaufst, hast du gar nicht die Möglichkeit den Müll länger darin zu horten und musst sie so oder so öfters leeren.

Ist der Müll einmal entsorgt, solltest du aber auch die Tonne regelmäßig reinigen. Denn der Geruch und andere Rückstände bleiben oft am Rand haften. Bevor du jetzt aber spezielle Chemikalien oder gar Düfte benutzt, solltest du einfach zu Wasser mit etwas Spülmittel greifen, um deine Mülltonne zu reinigen. Wichtig: Nach dem Waschen solltest du die Tonne unbedingt trocknen. Denn sonst kommt der modrige Geruch schnell wieder zurück.

2. Nicht in die Sonne stellen

Der Sommer kann manchmal wirklich nerven. Auch unsere Mülltonne kommt mit der Hitze nicht so gut klar, denn die Sonne begünstigt den Gärungsprozess und es beginnt zu stinken. Deshalb gilt: Raus aus der Sonne! Stell deine Tonne irgendwo unter, wo sie wenigstens keine direkten Sonnenstrahlen abbekommt. Mit der Zeit beginnt es zwar dennoch zu stinken, aber nicht mehr ganz so schnell.

3. Essensreste in Papier packen

Ein echter Trick 17, den wir uns von unseren Großeltern abschauen können, ist, Lebensmittelreste in unbeschichtetes Papier (Küchenrolle oder Papierservietten) einzuwickeln. Denn Papier zieht das Wasser aus dem Abfall und dadurch ist der Gestank nicht so schlimm. Vor allem Gemüse und Obst beginnen ziemlich schnell zu schimmeln und verursachen deshalb den Gestank. Die Rechnung ist ganz einfach: Weniger Wasser, weniger Schimmel und weniger Gestank.

4. Hausmittel gegen den Gestank

Allerdings gibt es auch einige Hausmittel, die dabei helfen den Gestank aus der Mülltonne zu vertreiben. Sie schützen außerdem davor, dass sich Schimmel bildet oder Fruchtfliegen dort munter vermehren.

Essig

Essig ist ein absoluter Alleskönner! Wenn du deine Mülltonne mit etwas Essig reinigst, dann hält er den Gestank eine Zeit lang zurück. Und das geht mit nur einem Handgriff: Nachdem du den Müll entsorgt hast und die Tonne mit etwas Wasser und Spülmittel gereinigt hast, nimmst du ein Tuch, gibst etwas Essig darauf und wischt damit einmal die Tonne heraus. Die Säure reinigt die Mülltonne nicht nur besonders gründlich, sondern verhindert auch, dass sich neuer Gestank bildet.

Holzkohle

Holzkohle hat eine antibakterielle Wirkung. Deshalb ist sie das perfekte Hausmittel, um die Mülltonne damit zu reinigen. Mit ihr bekommst du sogar die hartnäckigsten Rückstände und Gerüche aus der Tonne. Das perfekte Mittel gegen eine stinkende Mülltonne.

Kaffeepulver

Der Müll beginnt langsam zu stinken, aber die Tonne ist noch nicht voll genug, sodass sich ausleeren auszahlen würde? Hier solltet ihr Kaffeepulver zum Einsatz kommen lassen. Vor allem den gammligen Geruch von Lebensmittelresten überdeckt Kaffee perfekt. Dafür brauchst du auch nicht extra gemahlenen Kaffee kaufen, sondern du kannst einfach die Reste im Müll entsorgen. Streu das Pulver einfach über den Abfall. Schnell wirst du merken, dass der Gestank nicht mehr so intensiv ist, wie davor.

Backpulver

Das absolute Wundermittel gegen den Gestank aus der Mülltonne: Backpulver! Es reinigt und verhindert, dass sich neue Gerüche bilden. Und das sogar über einen längeren Zeitraum. Allerdings dauert es etwas länger, die Mülltonne mit Backpulver zu reinigen. So wird’s gemacht: Verteile das Pulver auf dem Boden der Tonne, sodass alles bedeckt ist. Anschließend solltest du es 2-3 Tage stehen lassen und erst danach mit Wasser auswaschen. Obwohl es etwas länger dauert, zahlt es sich auf jeden Fall aus. Denn das Backpulver absorbiert alle Gerüche wirkungsvoll und verhindert auch bis zu zwei Wochen, dass sich Neue bilden.