In einer Freundschaft kann es passieren, dass man sich eine Zeit lang nicht sieht. Hierbei ist es wichtig, dass man sich nicht vergisst. Jedoch fällt es manchen Menschen einfach schwerer, in Kontakt zu bleiben.

Ob man zu diesen Menschen gehört, zeigt das Sternzeichen.

1. Zwilling

Es fällt dir schwer, in Kontakt zu bleiben, weil du schnell gelangweilt bist. Stundenlang mit einer Person telefonieren, der du auch noch aktiv zuhören musst? Nein, das ist nichts für dich. Auch keine ewig langen SMS. Deine Freunde sollten wissen, wie du reagierst, wenn sie einmal nicht da sind. Aber Vorsicht: Es wird viele geben, die es persönlich nehmen und verletzt sind.

2. Schütze

Obwohl du weißt, dass es eine Lüge ist, versprichst du deinen Freunden oft, dass du dich meldest. Entweder durch einen Anruf oder aber, du schreibst ihnen eine lange, ausgiebige SMS. Dass das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht passieren wird, weiß mittlerweile dein gesamter Freundeskreis. Dennoch hoffen sie, dass du es einmal schaffen wirst. Immerhin finden sie, dass zu einer Freundschaft zwei Menschen gehören, die sich bemühen müssen. Und obwohl du weißt, dass sie recht haben, wirst du auch in Zukunft die Mehrzahl deiner Nachrichten unbeantwortet lassen.

3. Steinbock

Für dich gibt es nichts Schlimmeres als ein uninteressantes Gespräch. Du bist der Meinung, dass dir jede Unterhaltung etwas bringen soll – und muss. Und Gespräche auf WhatsApp oder über ein Telefonat, zählen für dich nicht dazu. Besonders deswegen fällt es dir schwer, neue Freundschaften, die du geschlossen hast, zu pflegen.

Denn du nimmst dir keine Zeit, sie nach ihrem Befinden zu fragen, was es bei ihnen Neues gibt oder wie es ihnen so ergangen ist. Du erwartest vom ersten Moment an ein tiefgründiges Gespräch und vergisst dabei, dass es erst eine Vertrauensgrundlage geben muss, damit so etwas stattfinden kann.