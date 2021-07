Spätestens, wenn er dich seinen Eltern vorstellen möchte, weißt du, wie ernst es zwischen euch ist. Jetzt steigt der Druck, dass sie dich genauso gern haben, wie du es dir erhoffst. Immerhin ist Familie wichtig, ein erster Eindruck aber auch. Also haben wir ein paar Tipps für euch gesammelt, die das erste Aufeinandertreffen perfekt machen und so, wie es sich alle Seiten erträumt haben.

Wenn ihr einander liebt, dann kommst du um ein erstes Kennenlernen der Eltern nicht drum herum. Auch, wenn du extrem aufgeregt bist und nicht genau weißt, was auf dich zukommt. Aber in solchen Situationen helfen Hinweise, wie du dich am besten vorbereiten kannst.

1. Rede mit ihm darüber, wie du dich fühlst

In einer Beziehung ist offene Kommunikation wichtig. Also sag ihm, was du dir denkst. Wenn du dich schon wahnsinnig darauf freust, dann teile das mit ihm. Wenn du aber sehr nervös bist, dann erzähl es ihm auch. Er wird dich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen und dir sagen, dass seine Eltern auch nur Menschen sind. In einem Gespräch könnt ihr dann gemeinsam herausfinden, wieso du so aufgeregt bist. Ist es nur, weil die Möglichkeit besteht, dass sie dich nicht mögen oder gibt es auch noch andere Dinge, die dich unsicher machen? Aber egal was der Grund auch sein mag: Erinnere dich immer daran, dass er dich liebt. Die Wahrscheinlichkeit, dass seine Eltern dich nicht mögen, ist also um einiges geringer.

2. Überlege dir, in welchem Rahmen du dich treffen möchtest

Der Ort, an dem man sich trifft, trägt viel dazu bei, wie man sich fühlt. In einer gemütlichen, schönen Atmosphäre fühlt man sich gleich viel wohler und kann so sein, wie man ist. Wenn man jedoch an einem Ort ist, der einem unsympathisch vorkommt, fällt alles um einiges schwieriger. Und denk daran, dass man sehen kann, ob du dich wohlfühlst oder nicht. Also überlege dir, wo ihr euch treffen wollt. In einem Restaurant, in einem Cafe, bei ihnen zu Hause oder doch für einen Spaziergang? Rede mit deinem Freund darüber und findet gemeinsam heraus, was für dich am besten ist.

3. Denk daran, dass du nicht die Einzige bist, die aufgeregt ist

Du darfst nie vergessen, dass dein Freund, aber auch seine Eltern mindestens genauso aufgeregt sind wie du. Immerhin will dein Freund, dass du nur das beste von seinen Eltern denkst, aber auch, dass sie dich mögen. Und seine Eltern wollen sicher auch einen guten Eindruck machen, immerhin wissen sie, dass es ihrem Sohn sehr wichtig ist. In einem ersten Aufeinandertreffen ist es nun mal so, das alle Beteiligten sehr aufgeregt sind, weil sie wissen, dass viel davon abhängt. Und es kann wirklich helfen, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen: Du bist nicht die Einzige, die nicht weiß, was auf sie zu kommt. Und du bist auch nicht die Einzige, die wirklich nervös ist.

4. Bring eine kleine Aufmerksamkeit mit

Etwas mitzubringen, das zeigt, du hast darüber nachgedacht und es ist dir wichtig, wie das Treffen verläuft. Eine kleine Aufmerksamkeit mitzunehmen, ist wirklich nett und kommt bei Schwiegereltern immer gut an. Immerhin bist du nicht dazu verpflichtet, aber machst es trotzdem. Das zeigt von guten Manieren und davon, wie wichtig dir die zukünftige Beziehung zwischen dir und ihnen ist. Von einem guten, ersten Eindruck ist es nur noch ein kleiner Schritt bis hin zu einem tollen, ersten Aufeinandertreffen. Eines, das weitere Familienfeiern zu einer Sachen macht, auf die man sich freut.