Eigentlich sind wir von US-Komiker Pete Davidson gewohnt, dass er aufgrund anderer Dinge in den Schlagzeilen vertreten ist – etwa seiner Reihe ultra-prominenter Verflossenen. Doch jetzt ist es ein weitaus ernsterer Grund, der dem 29-Jährigen Aufmerksamkeit verschafft.

Davidson ist mit seinem Auto mitten in ein Haus in Beverly Hills gekracht und hat dabei einen schweren Schaden verursacht.

Pete Davidson: Anzeige wegen seiner Fahrweise

Das Privatleben von Pete Davidson ist ein gerne kommentiertes Thema in den sozialen Medien und der Presse. Doch diesmal drehen sich die Diskussionen nicht um neue Liebesgerüchte, sondern um die Fahrweise des 29-Jährigen. Der Comedian sei in eine „schwere Kollision“ verwickelt gewesen, wie es laut CNN heißt.

Demnach sei er mit seinem Auto durch Beverly Hills gefahren – seine Freundin Chase Sui Wonders am Beifahrersitz. Plötzlich habe der US-Komiker einen schweren Unfall gebaut. Pete sei zuerst gegen einen Wasserhydranten gefahren, habe dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei schließlich mitten in einem Wohnhaus gelandet. Glücklicherweise ist dabei aber niemand verletzt worden. Dennoch hätte der Unfall verheerende Folgen haben können, so Behörden-Sprecher Greg Risling.

Auch das Wohnhaus, in das Pete gekracht ist, hat offenbar einen ziemlich großen Schaden davongetragen. Mittlerweile hat sich sogar die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und Davidson wegen rücksichtslosen Fahrens angezeigt. Im Juli muss sich der 29-Jährige dafür vor Gericht verantworten.

Davidson stand nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

Nach dem Crash führte die Polizei laut Daily Mail sofort einen Test durch, um festzustellen, ob Pete Davidson unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gefahren sei. Das Ergebnis: negativ. Wie der Unfall für den Comedian enden wird, ist aber noch unklar. Der Richter entscheidet, welches Strafmaß für den 29-Jährigen angemessen ist. In den USA wird dieser Delikt mit zu 90 Tagen im Gefängnis, einer Geldstrafe in Höhe von 1.000 Dollar oder dem Entzug des Führerscheins geahndet.

Wie Behörden-Sprecher Riesling berichtet, gebe es auch einen guten Grund, weshalb derartige Vergehen ab sofort härter bestraft werden. „Im Jahr 2022 haben die Verkehrstoten in Los Angeles den höchsten Stand seit 20 Jahren erreicht“, so Risling. „Dies ist ein alarmierender Trend, den wir nicht ignorieren können. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir alle Vorwürfe des rücksichtslosen Fahrens ernst nehmen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen.“