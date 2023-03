Nach seiner einzigartigen Karriere Kinderstar in der „Kevin – Allein zu Haus“ lebt Schauspieler Macaulay Culkin eigentlich abseits des Rampenlichts. Doch wie US-Medien jetzt berichten, gibt es süße Neuigkeiten aus seinem Privatleben: Er ist wieder Vater geworden.

Gemeinsam mit Schauspielerin Brenda Song hat er bereits ein Kind.

Macaulay Culkin und Brenda Song: Ein Kinderstar-Traumpaar

Wer an Kinderstars denkt, denkt schnell auch an ihn: Macaulay Culkin, bekannt aus den „Kevin – Allein zu Haus“-Filmen prägte wohl die Weihnachtsfeste von vielen von uns. Seit 2019 ist Macaulay mit einem weiteren Kinderstar zusammen: Brenda Song. Die Schauspielerin kennen die meisten von uns wohl als reiche Hotelerbin London Tipton aus „Hotel Zack & Cody“. Doch auch, wenn die beiden DAS Kinderstar-Paar schlechthin sind, halten sie ihre Beziehung größtenteils geheim.

Viel ist über die beiden dementsprechend nicht bekannt. Sie lernten sich bei den Dreharbeiten zum Film „Changeland“ kennen und bekamen 2021 ihren ersten gemeinsamen Sohn, Dakota. Insidern zufolge folgte 2022 dann die Verlobung.

Baby Nummer zwei ist da!

Nur ganz selten melden sich die beiden via Social Media zu ihrer Beziehung zu Wort oder geben Einblicke in ihren Alltag. So posteten Brenda und Macaulay etwa zum ersten Geburtstag ihres Sohnes ein Foto von der Feier. Auch in Interviews halten die beiden ihr Privatleben privat und sprechen nur sehr selten über ihre Beziehung beziehungsweise über ihr erstes Kind. Zu Macaulays 40. Geburtstag postete Brenda jedoch einen liebevollen Text, in dem sie ihren Partner das „Einhorn“ nannte, „von dem ich nie dachte, dass es existieren könnte“. Ihren Post schloss sie mit den Worten: „Ich bin der glücklichste Mensch der Welt, weil ich von dir geliebt werde.“

Und jetzt gibt es weitere süße Neuigkeiten: die beiden haben ein zweites Kind bekommen. Laut „Us Weekly“ ist es ein Junge mit dem Namen Carson. Er soll bereits vor Weihnachten 2022 zur Welt gekommen sein. Ein offizielles Statement der beiden gibt es zwar nicht, doch sowohl „Us Weekly“ als auch „E!“ konnten die Nachricht verifizieren.