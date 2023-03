Eigentlich sollte unser soziales Umfeld uns stützen und motivieren. Doch drei Sternzeichen merken jetzt mehr und mehr: hier gibt es auch die ein oder andere toxische Beziehung.

Sie brauchen jetzt Abstand.

Zwillinge

Die Zwillinge sind eigentlich immer schon sehr stolz auf ihren großen Freundeskreis. Sie lieben es, dass sie viele unterschiedliche Gruppen haben, die sie zu größeren und kleineren Partys einladen können. Doch in den vergangenen Wochen haben die Zwillinge mehr und mehr gemerkt, dass ihnen etwas fehlt: die tiefgründige Verbindung. Denn auch, wenn sie viele Menschen kennen, niemand kennt sie wirklich gut! Es wird also Zeit, das eigene Umfeld noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen und zu sehen, wem man wirklich vertrauen will und kann. Dafür braucht es aber vor allem eines: Abstand. Denn nur, wenn sich die Zwillinge einmal rar machen, sehen sie, wer sich denn wirklich bei ihnen meldet.

Wassermann

Wassermänner gehören zu den sozialsten und extrovertiertesten Tierkreiszeichen. Sie lieben es, sich mit Leuten zu unterhalten und neue Menschen kennenzulernen. Durch ihre gute Menschenkenntnis schaffen sie es in den meisten Fällen auch, sich einen unterstützenden Freundeskreis zusammenzustellen. Doch es gibt eine Ausnahme: den Crush. Denn wenn es um Schwärmereien geht, übersehen die Wassermänner nur allzu gerne alle Red Flags. Da hilft auch keine Warnung der BFF. Und das sorgt für Unruhen und Streitereien. Was die Wassermänner jetzt brauchen, ist ein bisschen Me-Time, in der sie ganz genau darüber nachdenken können, ob ihr Crush wirklich der/die Eine ist, oder vielleicht doch nur eine toxische Bekanntschaft, die für Unstimmigkeiten im Freundeskreis sorgt.

Waage

Die Waagen mussten in den vergangenen Wochen und Monaten einen schweren Schlag in puncto Freundschaft miterleben. Denn eine Person, die für sie wirklich alles bedeutet hat, hat ihnen einfach den Rücken gekehrt. Auch wenn sie es nicht gleich wahrhaben wollten: diese Entscheidung hängt ihnen auch heute noch nach und sorgt bei ihnen für schlechte Stimmung. Da hilft es auch nicht, sich mit anderen Treffen abzulenken. Die Waagen sollten sich jetzt lieber ein bisschen Ruhe und Abstand von dem Trubel nehmen, um den Streit verarbeiten zu können.