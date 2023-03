Die grauen Wintertage sind endlich vorbei und die ersten Sonnenstrahlen zeigen: der Frühling naht! Und für drei Sternzeichen wird es eine ganz besondere Jahreszeit. Denn für sie verändert sich so Einiges.

Und zwar im positivsten Sinne!

Stier

Für die Stiere wird es diesen Frühling richtig romantisch. Denn die sprichwörtlichen Frühlingsgefühle haben sie komplett in ihren Bann gezogen und der sonst so analytische Stier wird ganz plötzlich zum richtigen Romantiker. Für die Single-Stiere bedeutet das: es wird Zeit für heiße Flirts, aufregende Dates und die große Liebe. Für alle vergebenen Stiere bietet der Frühling die Möglichkeit, endlich den nächsten Schritt zu gehen; für manche bedeutet das die erste gemeinsame Wohnung, bei anderen läuten schon bald die Hochzeitsglocken.

Wassermann

Die Wassermänner hatten schon immer eine Schwäche für den Frühling. Denn die Jahreszeit verspricht nicht nur einen Neubeginn, sondern zeigt die Welt nach vielen grauen Wintertagen auch endlich wieder in all ihrer bunten Schönheit. Für die Wassermänner haben die ersten Sonnenstrahlen in diesem Jahr aber einen ganz besonderen Effekt: sie kommen mit jeder Menge Motivation. Und die haben die Wassermänner schon lange gebraucht. Denn in den letzten Wochen und Monaten fehlt es ihnen an Kreativität und Freude – zwei Dinge, die jetzt wieder zurückkommen; und zwar so stark wie nie zuvor. Es wird also höchste Zeit, dass sich die Wassermänner dem nächsten großen kreativen Projekt widmen!

Zwillinge

Den Frühjahrsputz nehmen die Zwillinge in diesem Jahr besonders ernst. Denn sie wollen einfach alles in ihrem Leben verbessern und starten einen kompletten Neuanfang. Dafür braucht es zwar zu Beginn jede Menge mentale Stärke und viel Selbstarbeit, doch schon ab April merken die Zwillinge, wie sehr sich das alles lohnt. Sie schaffen es nämlich, alle toxischen Beziehungen aus ihrem Leben zu streichen und starten in einen Alltag voller Motivation, Lebensfreude und Spaß. Es wird ein Frühling, in dem sie sich so sorglos fühlen wie noch nie zuvor.