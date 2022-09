Es gibt Menschen, die bringt einfach nichts aus der Ruhe. Sie behalten immer einen kühlen Kopf, selbst wenn es noch so brenzlig wird. Das liegt zum Teil auch an den Eigenschaften ihrer Sternzeichen. Ihre Nerven scheinen aus Stahl zu sein.

Vor allem diese drei Tierkreiszeichen haben ein besonders starkes Nervenkostüm.

Steinbock

Es gibt wohl kein Sternzeichen, das so beharrlich und ausdauernd ist, wie der Steinbock. Eröffnet sich ihm eine Herausforderung, dann gibt er nicht auf. Komme, was wolle – Auch wenn es noch so kräftezehrend ist. Ganz im Gegenteil: Er wirkt sogar noch viel motivierter als vorher, wenn ein Ziel unmöglich scheint. Versagensangst kennt das Sternzeichen nämlich nicht – er macht so lange weiter, bis er den Gipfel erreicht hat.

Skorpion

Der Skorpion hat eine unermesslich große Willenskraft. Durch seine harte Schale dringt fast nichts hindurch. Mit seinem Ehrgeiz geht er an seine Grenzen und strotzt nur so vor Kampfgeist. Er hat einen Rückschlag erlitten? Das kratzt zwar für einen kurzen Moment am Ego des Sternzeichens, aber das kann der Skorpion nicht einfach so stehen lassen und arbeitet noch härter an seinem Ziel. Nichts und niemand legt ihm Steine in den Weg, Aufgeben ist für ihn nämlich keine Option.

Widder

Im Widder steckt enorm viel Energie. Er hält nicht nur viel aus, sondern ist gleichzeitig noch außerordentlich intelligent. Er kommt aus jeder noch so aussichtslosen Situation wieder heraus. Andere würden das nicht schaffen. Aber der Widder bewahrt auch in den stressigsten Momenten einen kühlen Kopf und trifft kluge Entscheidungen. Für andere gibt es Hindernisse im Leben, doch für den Widder gibt es nur Herausforderungen, die er mit seinem Elan so gut wie immer meistern kann. Seine Nerven bestehen ziemlich sicher zu hundert Prozent aus Stahl.