Regency-Lovers aufgepasst: Es gibt neuen „Bridgerton“-Content. Denn Netflix hat eine Szene der dritten Staffel veröffentlicht. Und diese hat es in sich!

Denn wir bekommen den großen Konflikt zwischen Penelope und Colin zu sehen.

„Bridgerton“: Fans bekommen erste Szene

„Girls don’t want Flowers on Valentine’s Day“. Dieser Spruch ging in den vergangenen Tagen ziemlich viral – und er hat auch ein recht. Denn was wir uns wirklich gewünscht haben, war neuer „Bridgerton“-Content. Und den haben wir bekommen! Denn am Tag der Liebe veranstaltete der Netflix-Erfolg ein Fan-Event; inklusive neuen Einblicken in die dritte Staffel. Zur Erinnerung: die Staffel beginnt bereits im Mai. Bisher bekamen wir aber nur einen kurzen Teaser.

Doch das ändert sich jetzt. Denn Netflix hat gleich eine ganze Szene released, die uns einen Vorgeschmack auf die dritte Staffel geben soll. Und diese Szene hat es richtig in sich. Denn es ist die Szene, in der Penelope Colin ENDLICH damit konfrontiert, was er über sie gesagt hat. Falls ihr es vergessen habt: am Ende von Staffel zwei hörte Penelope, wie Colin seinen Freunden davon erzählte, dass er der jungen Frau niemals den Hof machen würde. Ein richtiger Schlag für Penelope, die schon seit langem unsterblich in Colin verliebt ist! Colin wusste jedoch nicht, dass Penelope alles gehört hat.

Penelope konfrontiert Colin

Das erfährt er jedoch in Staffel drei. Nach seinen Reisen bietet er Penelope in der Szene an, sie nach Hause zu begleiten. Ihre Antwort: „Alte Jungfern brauchen keine Begleiter“. Mittlerweile sei sie in ihrem dritten Jahr am Heiratsmarkt, betont sie. Aussichten auf einen Ehemann gäbe es für sie keine. Colin merkt daraufhin, dass irgendetwas nicht stimmt. Er spricht sie darauf an und erklärt auch, dass er verwundert war, als Penelope während seiner Reisen nie auf seine Briefe geantwortet hat. „Wenn du mich zwingst, es auszusprechen: Ich vermisse dich“, so Colin.

Worte, die bei Penelope wohl das Fass zum Überlaufen bringen. Denn sie antwortet daraufhin: „Du vermisst mich aber du würdest mir nie den Hof machen“ und gesteht Colin, dass sie ihn damals gehört hat. Sobald sie das laut ausgesprochen hat, ist Penelope richtig in Fahrt. Sie öffnet sich Colin und spricht darüber, dass sie auch heute noch das Gespött der Gesellschaft ist. „Nur dachte ich nicht, dass gerade du so grausam sein könntest“, schließt Penelope ihren Rant ab – und stürmt weg.

„Bridgerton“ Staffel 3: Start am 16. Mai 2024

Ufff… sieht ganz so aus als wäre die Lovestory von Penelope und Colin keine einfache. aber ganz ehrlich: das wussten Fans schon seit Staffel 1. Wie genau Colin auf diese Konfrontation reagieren wird und ob die beiden endlich zueinander finden, erfahren wir in dem Clip aber natürlich noch nicht. Dafür müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Teil 1 der dritten Staffel startet nämlich erst am 16. Mai auf Netflix; die finalen Folgen der dritten Staffel werden dann am 13. Juni veröffentlicht.