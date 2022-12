Hochzeiten im Freien können ganz schön unberechenbar sein. Das beweist nun ein virales TikTok-Video von einer Outdoor-Hochzeit. Denn das Jawort wurde kurzerhand von einem Grizzlybär unterbrochen, der ein Elchkalb zerfleischt.

Die Natur kann manchmal sehr brutal sein.

Outdoor-Hochzeit von Bär und Elch gecrasht

Eigentlich sollten Hochzeiten im Freien besonders schön sein. Denn was gibt es Romantischeres, als sein Gelübde im Ambiente der unberührten Natur vorzutragen? Das dachte sich auch ein Paar, das im Glacier National Park in Montana heiratete. Doch die Hochzeit lief nicht ohne überraschende Vorfälle ab. Das zeigt ein TikTok-Video eines Hochzeitsvideografen.

Denn der fängt ein, wie die Aufmerksamkeit der Hochzeitsgesellschaft durch das Geräusch von plätscherndem Wasser und Tierschreien auf die Szene der brutalen Natur gelenkt wird. Alle sind schockiert.

Auf der anderen Seite des Sees macht sich nämlich ein Grizzly über ein Elch her. Auf den Aufnahmen bedeckt die Braut ihren Mund vor Schock. Andere Stimmen im Hintergrund rufen ungläubig: „Oh mein Gott“.

Vollständiges Video auf YouTube

Das vollständige Video des Videografen namens Giles ist übrigens auf YouTube zu sehen. In dem Video in voller Länge sieht man, wie die kleine Gästeschar während des Gelübdes des Bräutigams in Richtung des Lärms schaut und sich fragt: „Ist er okay?“. Ein anderer Gast fügt hinzu: „Nun, das ist eine ganz schöne Hochzeitsgeschichte.“ Noch ein weiterer Gast kommentierte: „Gut, dass es nicht geregnet hat.“

„Seit ich Videofilmer bin“, erzählt der Kameramann, „habe ich schon einige verrückte Dinge gesehen und war an einigen wirklich coolen Orten, aber nichts davon ist so verrückt wie die Tatsache, dass ich gesehen habe, wie ein Grizzlybär während einer Hochzeit einen Elch getötet hat.“

Grizzlybären sind im Glacier National Park nichts Ungewöhnliches. Insgesamt sollen dort nämlich bis zu 1.000 Bären leben.