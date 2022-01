Wir lieben Seidentücher! Good News: auch im Winter müssen wir jetzt nicht darauf verzichten. Hier sind drei Möglichkeiten, wie wir auch bei Minusgraden unser liebstes Trend-Accessoire in Szene setzen.

Denn auch in der kalten Jahreszeit kann das Seidentuch eine schicke Abwechslung in Sachen Kopfbedeckung sein.

So stylst du Seidentücher im Winter

Was sollen wir euch sagen: Es ist definitiv mehr als ein Crush. Das Seidentuch hat uns die Haare bei Wind und Wasser gezähmt und geschützt. Es hat uns vor Bad-Hair-Days gerettet und Farbe in langweilige Looks gezaubert. Wir können und wollen nicht mehr ohne unsere neuen besten Kumpel. So ähnlich geht es wohl auch Stars wie Dua Lipa oder Bella Hadid. Die stylen ihre Seidentücher jetzt als coole Alternative zur Wollmütze. Hier sind drei Looks, wie ihr das It-Piece auch im Winter tragen könnt.

1. Im Babushka-Stil

Ein Style, der bei Hollywood-Legenden wie Grace Kelly, osteuropäischen Großmüttern und auch Rappern voll eingeschlagen hat. Und das Beste daran: diese Form, das Kopftuch zu tragen ist besonders easy und schnell zu stylen. Falte das Tuch dazu diagonal in die Hälfte und wickle es komplett um den Kopf. Dann nimm die beiden gegenüberliegenden Enden und verknote sie unter dem Kinn. Gepaart mit einer großen Sonnenbrille sieht der Look besonders avantgardistisch aus. Wenn die Sonne scheint, kannst du die Ohrläppchen raus blitzen lassen und diese mit Statement-Ohrringen verschönern.

Bella Hadid trägt ihr Kopftuch mit einem sportlichen Brillenmodel als Stilbruch.

Lässiger sieht es aus, wenn du wie die Berliner Influencerin Lea Naumann ein paar Strähnen herausgucken lässt.

2. Über das Cap

Ist dir das klassische Kopftuch zu elegant? Dann kannst du mit einem sportlichen Cap darunter einen lässigen Kontrast schaffen.

Wickle es dazu wie Popsirene Dua Lipa als klassisches Kopftuch über das Cap.

Oder trage es wie Stylistin Elizabeth Sulcer in der Babushka 2.0. Variante. Dazu brauchst du einen zusätzlichen Schritt zur klassischen Variante, indem du die beiden Enden noch um den Hals wickelst und hinten verknotest.

3. Im Milchmädchen Stil

Verspielt wird’s, wenn das Tuch hinter dem Kopf gebunden wird. Damit diese Stil-Variante auch im Winter etwas hergibt, kommen die Haare nach vorne. Somit bleiben auch deine Ohren schön warm. Falte dazu wieder das quadratische Tuch diagonal in die Hälfte und binde die beiden gegenüberliegenden Enden nach hinten über die dritte Ecke, die du locker über deinen Hinterkopf fallen lässt. Tipp: Du kannst das Kopftuch zum besseren Halt auch mit ein paar schicken Haarspangen kombinieren.