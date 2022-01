Kanye West hat offenbar die Fassung verloren. Als ein Fan ihn nach einem Autogramm fragte, soll der Rapper richtig ausgerastet sein und den Mann niedergeschlagen haben. Augenzeugen berichten von brutalen Szenen auf offener Straße vor einem Club in Los Angeles.

Jetzt ermittelt sogar die Polizei gegen den Musiker.

Kanye West streckt Fan nieder

Dass der Autogramm-Wunsch für einen Fan von Kanye West ziemlich schmerzhaft enden würde, konnte wohl keiner ahnen. Aber von vorne: Wie der US-Sender Fox 11 berichtet, war Kanye mit seiner neuen Freundin Julia Fox in Los Angeles unterwegs. Etwa um 3 Uhr morgens hat der Rapper den privaten Club Soho Warehouse, indem er sich zuvor befand, verlassen und wollte sich gerade auf dem Weg zu seinem Auto machen.

Doch vor dem Club warteten einige Fans auf Kanye, die unbedingt mal mit ihrem Idol sprechen wollten. Einer ergriff dann die Chance und fragte den Rapper nach einem Autogramm. Laut Augenzeugen lehnte West aber ab und bat die Gruppe, keine Fotos von ihm zu machen, „weil ich gerade so einiges durchmache, was ihr nicht verstehen könnt“. Das wollten die Fans aber nicht akzeptieren. Einer konterte: „Das ist schon in Ordnung, wir haben alle Familienprobleme“. Zu viel für Kanye, der in diesem Moment offenbar die Fassung verlor. Er soll dem Mann zuerst mit der Faust gegen den Hals und dann gegen den Kopf geschlagen haben. Ein Video, das TMZ veröffentlicht hat, zeigt, wie das Opfer nach der brutalen Attacke am Boden liegt.

Kanye flüchtete vom Tatort

Auch als der Fan bereits am Boden lag, hat sich Kanye West offenbar noch nicht beruhigt. Der Rapper schrie: „Hast du das gesagt oder nicht?“ Und weiter: „Weil das ist gerade verdammt passiert!“ Dann kam eine Frau aus seiner Entourage näher und versuchte, West zu beruhigen. Doch auch das schien nicht zu helfen, denn der Musiker brüllte weiter: „Komm mir nicht näher! Lass deine Hände von mir.“ Bei der Frau dürfte es sich um eine Cousine von West handeln.

Anstatt aber zu warten, wie es dem niedergestreckten Fan geht, soll Kanye dann mit seinem Auto davon gerast sein. Grund genug für die Polizei von Los Angeles gegen den Ex-Mann von Kim Kardashian zu ermitteln. Wie nun ein Sprecher des Los Angeles Police Department mitteilte, wird Kanye West, der sich neuerdings „Ye“nennt, schwere Körperverletzung vorgeworfen. Bei einer Anklage und Verurteilung könnten dem Musiker bis zu sechs Monate Gefängnis drohen.