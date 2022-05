Ihr seid schon lange ein Paar und der nächste Schritt ist irgendwie eindeutig: Hochzeit. Doch seid ihr wirklich füreinander geschaffen für den Rest eures Lebens miteinander glücklich zu werden?

Über diese 5 Dinge solltet ihr euch jedenfalls einig sein, bevor ihr euch dazu entscheidet, gemeinsam vor den Traualtar zu treten.

1. Familienplanung

Habt ihr dieselben Vorstellungen was eure Familienplanung angeht? Wie groß soll eure Familie einmal werden? Wollt ihr überhaupt beide Kinder oder will womöglich einer von euch beiden eigentlich keinen Nachwuchs? Das ist wohl eine der wichtigsten Fragen, die ihr euch vor einer möglichen Hochzeit stellen solltet. Es ist immer besser, das gleich abzuklären, bevor diese Entscheidung im Nachhinein zu Problemen führt.

2. Wohnort

Seid ihr euch einige darüber, wo ihr eure gemeinsame Zukunft verbringen wollt? Womöglich habt ihr das natürlich längst abgeklärt und habt bereits eine gemeinsame Wohnung oder sogar ein Haus. Aber wer weiß, vielleicht hat der Partner noch den ein oder anderen unerfüllten Traum und möchte noch einmal die Welt entdecken oder woanders wohnen. Diese Dinge sollten unbedingt geklärt werden, bevor ihr euch für eine gemeinsame Zukunft entscheidet.

3. Karriere

Wie wichtig ist euch eure eigene Karriere oder auch die eures Partners? Kommt ihr damit klar, dass der Partner sich womöglich zuerst noch beruflich verwirklichen möchte, bevor er sich auf die Familienplanung einstellt? Lässt sich die Karriere des Partners oder vielleicht sogar eure eigene Karriere mit eurer gemeinsamen Zukunft vereinbaren? Was sind eure Lebensträume und Wünschen und wärt ihr auch dazu bereit, Kompromisse einzugehen, um den Partner bei der Erfüllung seiner Träume zu unterstützen? All das sind Fragen, die ihr auch vor einer Hochzeit unbedingt stellen solltet.

4. Freiheiten

Ist es ok für euch, wenn der Partner auch mal Zeit für sich alleine verbringen will und seine Freiheiten braucht? Auch da haben Menschen unterschiedliche Vorstellungen in einer Beziehung. Wer sich hier nicht einig ist, der sollte das ansprechen, um das Problem möglicherweise aus der Welt zu schaffen.

5. Sex

Auch Sex ist so eine Sache, bei der man sich auf jeden Fall einig sein sollte, wenn man eine gemeinsame Zukunft plant. Habt ihr die gleichen Wünsche und Vorlieben? Seid ihr euch auch darüber einig, wie viel oder wenig Sex ihr haben wollt? Das mag vielleicht eigenartig klingen, aber langfristig gesehen können vor allem Unstimmigkeiten im Sexleben zu Beziehungsproblemen führen.