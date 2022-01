Noch vor wenigen Wochen trauerte Kanye „Ye“ West öffentlich um das Aus mit Ehefrau Kim Kardashian und flehte sie an, es noch einmal mit ihm zu versuchen. Doch wie es aussieht, hat der Rapper jetzt eine neue Freundin.

Die Schauspielerin Julia Fox beschreibt nämlich ihr extravagantes Date mit West.

Kanye „Ye“ West: Extravagantes Date mit Schauspielerin

„Es war der wahr gewordene Traum eines jeden Mädchens“, schreibt Schauspielerin Julia Fox in einem Artikel für das „Interview Magazine“. Ihre Geschichte, die den Titel „Date Night“ trägt, handelt von ihrer Romanze mit Superstar Kanye „Ye“ West. Bisher gab es nur Vermutungen, dass die beiden sich daten, doch Julia macht es mit ihrem Artikel jetzt ganz offiziell und erzählt auch, wann und wo sich die beiden zum ersten Mal getroffen haben.

„Ich habe Ye in der Silvesternacht in Miami kennengelernt und es war eine sofortige Verbindung“, schreibt sie. „Seine Energie ist so lustig, wenn man in seiner Nähe ist. Er hat mich und meine Freunde die ganze Nacht zum Lachen, Tanzen und Lächeln gebracht.“ Weil die Stimmung so gut war, vereinbarten die beiden ein Date in New York. Ein Date, das Julia Fox für das „Interview Magazine“ dokumentierte. Ob West darüber vorab informiert wurde, ist unklar. Doch das von ihm geplante Date hatte so einige Highlights zu bieten.

Nachdem die beiden sich nämlich ein Broadway-Stück angesehen hatten, ging es in eines von Julias Lieblingsrestaurants. Statt dort aber nur zu essen, organisierte West ein Fotoshooting für sie. „Das ganze Restaurant war begeistert und feuerte uns an, während es passierte“, schreibt Fox. Anschließend ging es für die beiden in eine Hotelsuite, die der Rapper gemietet hatte.

„Es war wie ein echter Aschenputtel-Moment“

„Ich stehe immer noch unter Schock. Ye hatte eine ganze Hotelsuite voll mit Kleidern. Der Traum eines jeden Mädchens wurde wahr. Es war wie ein echter Aschenputtel-Moment“, beschreibt Fox. „Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, oder wie er alles rechtzeitig dorthin gebracht hat. Aber ich war so überrascht. Wer macht denn so etwas bei einem zweiten Date? Oder überhaupt bei einem Date!“

Es folgte also ein zweites Fotoshooting, unter anderem mit der neuen Diesel-Kollektion. Die Bilder, die dabei entstanden sind, teilt Fox übrigens in dem Artikel. Und da sehen wir nicht nur zahlreiche Looks und Posen, sondern auch die beiden Turteltauben, die küssend am Boden liegen, kuscheln und sehr intim gegen eine Wand lehnen.

Julia Fox spricht von gemeinsamer Zukunft mit Kanye „Ye“ West

Für die Schauspielerin war das ganze also ein absolutes Traumdate, wie sie selbst schildert. Eine Zukunft mit dem Rapper kann sie sich deshalb sehr gut vorstellen. „Bei uns ist alles so organisch. Ich weiß nicht, wo die Dinge hinführen, aber wenn dies ein Hinweis auf die Zukunft ist, dann gefällt mir die Fahrt.“

Wie West den Abend fand, erzählt sie nicht. Ein wenig überraschend ist diese öffentliche Beziehung für viele Fans allerdings schon. Denn noch vor kurzer Zeit betonte Kanye West bei jeder sich bietenden Gelegenheit, dass er die Ehe mit Kim Kardashian noch nicht aufgegeben habe. Erst vor einem Monat widmete er Kim etwa seinen Song „Runaway“ und sang „Ich brauche es, dass du zu mir zurückläufst, Baby“ und stellte dann klar, wen er mit „Baby“ meinte. „Genauer gesagt, Kimberly.“

Was Kim von der ganzen Sache hält, ist übrigens nicht bekannt. Sie soll seit einigen Wochen mit Pete Davidson zusammen sein. Die beiden wurden immer wieder bei gemeinsamen Dates gesichtet, Kim feierte Petes Geburtstag mit ihm und Rapper Flavor Flav und zum Jahreswechsel sollen die beiden einen romantischen Urlaub auf den Bahamas verbracht haben.