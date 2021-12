Habt ihr euch schonmal gefragt, was richtig reiche Stars anderen richtig reichen Stars so schenken? Im Fall von Kim Kardashian wissen wir jetzt, womit sie ihren neuen Lover Pete Davidson überrascht hat.

Das It-Girl hat den Comedian mit einem ganz besonderen Treffen beschenkt.

Pete Davidson mit besonderem Geschenk überrascht

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass zwischen Kim Kardashian und Pete Davidson mehr läuft, als eine On-Screen-Romanze in der Comedy-Show „SNL“. Die beiden Turteltäubchen wurden in letzter Zeit verdächtig oft zusammen gesehen. Indiz Nummer eins, dass es hier richtig gefunkt hat, ist aber wohl, dass Pete seinen Geburtstag mit dem Kardashian-Clan verbracht hat – oder zumindest mit Teilen davon.

Könnt ihr euch noch daran erinnern, als Rapper Flavor Flav (jap, den gibt’s noch!) ein gemeinsames Foto von sich, Pete Davidson, Kim Kardashian und Kris Jenner gepostet hat? Tja, wie sich jetzt herausgestellt hat, war das auch die große Geburtstagsüberraschung von Kim für Pete. Das hat jetzt kein Geringer verraten, als Flavor Flav selbst.

Meet & Greet mit Lieblingsstar

Denn offenbar ist Pete ein riesengroßer Fan des Rappers! Und wie es der Zufall so will, ist Flavor Flav ein enger Freund der Kardashians. Es brauchte also nicht viel Überredungskunst, um Flav dazu zu bringen, Pete zu überraschen. Und das ist ihm auch gelungen, wie der Rapper jetzt gegenüber ET Canada verriet. „Wenn es um Pete Davidson und Kim Kardashian geht, ist das für mich wie Familie“, so Flavor. „Ich fühlte mich die ganze Nacht so geehrt, in ihrer Gegenwart zu sein“, schwärmt der Rapper.

Dann erzählt er, dass auch Pete gar nicht genug von dem Musiker bekommen konnte: „Pete Davidson liebt Flavor Flav!“ Und so habe Kim eines Tages zu ihrem neuen Freund gesagt: „Weißt du was, zu deinem Geburtstag bekommst du Flavor Flav!“. Dann habe sie den Musiker herbestellt und alle hatten eine fantastische Nacht. Was für ein tolles Happy End!