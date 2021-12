Juhuuu endlich ist des soweit. Der erste offizielle Trailer zu „How I Met Your Father“ ist da! Außerdem verkündeten die Stars des „How I Met Your Mother“-Spin-off’s jetzt auch den Starttermin der Serie.

Schon im Januar geht es los.

Erster Trailer zu „How I Met Your Father“ veröffentlicht

Ja, wir wissen an den Erfolg des Originals kommt vermutlich nichts so schnell ran. „How I Met Your Mother“ war lange Zeit die wohl beliebteste Sitcom. Auch jetzt noch sind die Geschichten rund um Ted, Lilly, Robin, Marshall und Barney immer noch ein Dauerrenner bei den Streaming-Diensten. Nun dürfen wir uns aber über ein Spin-off der Serie freuen. „How I Met Your Father“ steht bereits in den Startlöchern.

Dazu wurde nun endlich der erste Trailer veröffentlicht. Und der macht tatsächlich auch gleich Lust auf mehr. Außerdem finden wir, dass das Spin-off dem Original schon sehr ähnelt. Aber seht selbst:

Protagonistin Hilary Duff postet den Trailer auf Insta und schreibt dazu: „Ich könnte nicht besessener von diesem Rudel Verrückter sein und ich bin so stolz auf unsere Show! Alle Beteiligten haben etwas ganz Besonderes dazu beigetragen“

Was wir bereits über das Spin-off wissen

Kim Cattrall-Fans dürften sich freuen, denn was zu Beginn sofort auffällt: Im Gegensatz zu Bob Saget, der als Sprecher des älteren Ted Mosby nie auf dem Bildschirm zu sehen war, ist Cattrall als Sprecherin der älteren Version der Protagonistin bereits im Trailer zu sehen. Das gefällt!

Genau wie bei How I Met Your Mother erzählt auch in How I Met Your Father die Hauptfigur ihren Kind in der Zukunft, wie sie das jeweils andere Elternteil damals (in unserer Jetztzeit) kennengelernt hat. Statt Ted steht diesmal Sophie (Hilary Duff/ Kim Cattrall) im Zentrum. Im Grunde geht es im Ableger um die gleichen Themen wie im Original. Dating, Freundschaft, Großstadtleben und vor allem die Suche nach der großen Liebe. Wobei sich durch Dating-Apps natürlich auch neue Möglichkeiten ergeben. Begleitet wird Sophie von ihren Freunden:

Francia Raisa als Valentina

Tom Ainsley als Charlie

Tien Tran als Ellen

Chris Lowell als Jesse

Suraj Sharma als Sid

Die Serie erscheint bereits am 18. Jänner in den USA auf Hulu. Hierzulande dürfte die Serie dann zeitgleich auf Disney+ zu sehen sein.