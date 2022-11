Kennt ihr den Moment, wenn man auf eine Person trifft und sofort weiß, dass diese Begegnung einen Grund haben muss? Tja, dem einen oder anderen Sternzeichen wird das an diesem Wochenende auch passieren.

Denn ein schicksalhaftes Treffen könnte für so einige Antworten sorgen.

Stier

Der aufgeschlossene Stier liebt es, neue Menschen kennenzulernen. Doch meistens bleibt es dabei nur bei flüchtigen Bekanntschaften. Kommendes Wochenende wartet allerdings eine ganz besondere Begegnung auf das Sternzeichen, die sein Leben ordentlich durcheinander bringen könnte. Eine tiefgründige Unterhaltung später, weiß der Stier plötzlich, was ihn so richtig glücklich macht und was ihm in seinem Leben bisher immer gefehlt hat. Bestärkt durch das Treffen ist er auch fest entschlossen, all seinen Mut zusammenzunehmen und einfach seinem Traum zu folgen.

Jungfrau

Es scheint, als würde die Jungfrau ständig auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sein. Doch damit ist jetzt Schluss. Die kommenden Tage sind richtungsweisend für die Zukunft des Tierkreiszeichens. Denn es trifft auf einen Menschen, der Antworten auf Fragen hat, die die Jungfrau noch nicht mal stellen konnte. Inspiriert von dieser mysteriösen Begegnung ist das Sternzeichen nun so motiviert wie noch nie, sein Leben neu zu sortieren und andere Prioritäten zu setzen. Immer wieder muss die Jungfrau dabei an die Person denken, die ihr Schicksal maßgeblich beeinflusst hat.

Waage

Die Waage denkt oft, sie hätte alles im Griff und nichts auf der Welt könne sie erschüttern. Das mag auch stimmen. Doch das bedeutet nicht, dass eine Person es nicht schaffen könnte, alles über den Haufen zu werfen. Obacht, liebes Sternzeichen! Am Wochenende könnte es zu einer Begegnung kommen, die nicht mehr so leicht zu vergessen ist. Denn möglicherweise sorgt dieser Mensch dafür, dass eine innere Leidenschaft in dem Tierkreiszeichen geweckt wird, die es jetzt gilt, zu erforschen. Also, worauf wartest du noch? Das Leben bietet hier eine einmalige Chance …