Das wohl Wichtigste am Mutter­sein ist das allgemeine Wohlbefinden des Kindes, denn happy Kid = happy Mama! Wir zeigen, welche Routinen gut für den Nachwuchs und auch die Mama sind und was du in der Schwangerschaft unbedingt beachten solltest.

Versteckte Gefahr: Fertigsalate

Hmmm… ein guter Salat! Viele Vitamine und damit es schnell geht, am besten gleich fix fertig gewaschen – doch Achtung! Alles, das lange steht, kann Keime enthalten. Auf fertigen Salaten aller Art sowie vorgeschnittenem Obst vermehren sich die Bakterien besonders gut. Egal, ob diese in der Bedientheke, im Kühlregal oder schon zu lange im Kühlschrank standen. Bereite lieber alles frisch für dich zu und lass die Reste andere essen. ☝

OMNi-BiOTiC® FLORA plus+

Wir brauchen uns nichts vormachen: So schön die Ankunft eines neuen Lebens auch ist, unser Körper macht eine unglaubliche Veränderung mit, vor allem unsere Scheidenflora. Allein durch die hormonelle Verschiebung kann diese aus dem Gleichgewicht geraten und unliebsame Symptome mit sich bringen. Häufig sprechen Frauen aus Scham nicht über ihre Beschwerden im Intimbereich, sondern ziehen sich zurück und kapseln sich ab. OMNi-BiOTiC® FLORA plus+* bringt die Scheidenflora wieder in Balance – einfach trinken!

Bild: Institut AllergoSan

Trockene Haferflocken

PAH! Wenn nur diese Übelkeit nicht wäre… Doch mit einem ganz einfachen Hausmittel lässt sich diese zumindest ein bisschen mildern. Das Kauen trockener Haferflocken bindet die Magensäure. Auf diese Weise wird der Magen beruhigt. Denn ein übersäuerter Magen ist bei Übelkeit in der Schwangerschaft alles andere als hilfreich. Außerdem bieten sie dir wichtige Nährstoffe, die du und dein Baby in dieser besonderen Zeit gut brauchen können.

OMNi-BiOTiC® PANDA

Unser Darm ist der Schlüssel zum allgemeinen Wohlbefinden! Und ob sich auch dieser ordentlich entwickeln kann, wird von der Zusammensetzung und Artenvielfalt der Besiedelung im kindlichen Darm entschieden. Hier können wir unserem Baby den Start ins Leben erleichtern. Für einen guten Start von Mama und Baby wurde OMNi-BiOTiC® PANDA entwickelt: Die vier wissenschaftlich geprüften Bakterienstämme wurden speziell für Schwangere & Babys ausgewählt. Aufgrund der langjährigen Erfahrung aus wissenschaftlichen Studien und praktischer Anwendung wird die Einnahme von

OMNi-BiOTiC® PANDA spätestens ab dem 8. Schwangerschaftsmonat und im gesamten ersten Lebensjahr des Kindes empfohlen.

Bild: Allergosan

Wellness? Ja, bitte!

Schwimmen zählt zu jenen Sportarten, die in der Schwangerschaft am meisten empfohlen werden. Doch auch gegen einen Thermenbesuch oder eine Massage spricht nichts, solange die Schwangerschaft kommuniziert und auf zu viel Hitze verzichtet wird. Auch Babys lieben es, zu entspannen – nicht nur im Bauch der Mama. Eine Babymassage kann schon in den ersten Monaten zur alltäglichen Routine werden. Einfach mit sanften Bewegungen die kleinen Füßchen, den Bauch oder die Ärmchen streicheln.

*OMNi-BiOTiC® FLORA plus+ ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei einem Mangel an Lactobazillen in der Scheidenflora aufgrund von hormonellen Einflüssen, Antibiotika oder postmenopausaler Chemotherapie