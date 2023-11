Laaast christmas, I gaaaave you my heart … 🥰 Wir sind schon mega in Weihnachtsstimmung und können es kaum noch erwarten, bis wir ENDLICH unsere Geschenke auspacken dürfen. Bis es so weit ist, versüßen wir euch die Wartezeit mit unserem missADVENTKALENDER. Jeden Tag könnt ihr hier tolle Preise abstauben! Auch heuer wieder mit dabei: Unsere Elfi, die es liebt, sich zu verstecken.

So funktioniert der missADVENTKALENDER:

Wir haben in der Vorweihnachtszeit alle Hände voll zu tun und deshalb ein kleines Helferlein am Start: Elfi. Leider ist sie oft ziemlich busy und einfach unauffindbar. 🤶 Und jetzt kommt ihr ins Spiel: Auf @missmagazin findet ihr täglich eine Instagram Story mit dem Hinweis, wo sich unsere Elfi heute verstecken könnte. Ist sie in einer Instagram Story, in einem Instagram Post, im missMAGAZIN, auf miss.at oder doch in der missAPP zu finden? 😉 Habt ihr Elfi mit der richtigen Zahl gefunden, gleich screenshoten/abfotografieren und in der missAPP hochladen oder uns via E-Mail an [email protected] (Achtung: Nennt die Türchenzahl im Betreff) zusenden. Schon nehmt ihr am Gewinnspiel teil! 🎁 Was es zu gewinnen gibt? Das könnt ihr hier nachlesen! Aber psssst: Wann es welchen Gewinn gibt, verraten wir euch natürlich nicht. 😋 Danke, dass ihr uns dabei helft, unsere Elfi wiederzufinden! 💝

BIC

Winterzeit ist Stoppelzeit? 🤭 Einige unserer missen lieben es eher smooth. Deshalb haben wir auch immer einen BIC im Badezimmer, um lästige Härchen entfernen zu können. Was uns dabei wichtig ist? Nachhaltige Varianten und möglichst wenig Hautirritationen nach der Rasur! Was sich wohl hinter unserem Türchen versteckt? Bleibt gespannt! 😍

Filmladen

Ein geheimnisvolles Türchen öffnet sich am Filmladen-Himmel – mit einem Hauch Vorfreude auf eine herrlich witzige Weihnachtskomödie!🌟 Ihr wollt wissen, für welchen Film wir Kinokarten verlosen? 🎁 Geduldet euch noch ein wenig! So viel sei aber schon mal verraten: Freut euch auf einen Abend voller Lachen, Liebe und unerwarteter Wendungen! Pssst, ihr dürft euch auf mehr als nur Goodie freuen. 😉

Deichmann

Shopping-Queens aufgepasst: Was lieben wir? Richtig, coole Taschen und Schuhe, die sich zu einfach allem kombinieren lassen. 🥳 Vor allem jetzt zur festlichen Zeit sind wir immer on Tour und brauchen unsere wichtigsten Dinge wie Handy oder Geldbörse gut verstaut – zum Glück gibt es bei Deichmann eine riesige Auswahl an schönen Schuhen und Accessoire – welche Tasche sich wohl hinter unserem Türchen versteckt? Bleibt gespannt. 🎄

Nivea

Argh! Ein Pickel hier, ein roter Fleck da… Oft wünschen wir uns zu Weihnachten doch einfach nur reine Haut. Das wär’s! 😍 Diesen Wunsch ans Christkind können wir uns aber dank Nivea sparen, denn reine Haut kann mit der richtigen Pflege-Routine so einfach sein. Du willst auch endlich deine Routine finden? Dann bleib dran, denn in unserem Adventkalender ist ein richtig tolles Türchen, das dich zu strahlend reiner Haut führen wird. 🎄

Spermidine

Geschenks-Liste, Kekse backen, und äh… Ja genau, manchmal brauchen wir ein bisschen Hilfe, um uns an alles erinnern zu können! 🙌 Vor allem in der Adventszeit dürfen wir vieles nicht vergessen, zum Glück haben wir mit Spermidine ein verlässliches Helferlein, das mit der täglichen Einnahme von 1 mg natürlichem Spermidin in Kombination mit wichtigen Nährstoffen wie Safran, Zink und Brahmi, uns hilft, die kognitiven Funktionen und das seelische Wohlbefinden zu unterstützen. Welches Produkt sich wohl hinter dem Türchen versteckt? Wir werden es bestimmt nicht vergessen. 💪😉

VBW

Musical-Fans, haltet euch fest! 🎶 In unserem Vereinigte Bühnen Wien Adventskalender wartet heute ein ganz besonderes Highlight auf euch: Sehnt ihr euch auch nach diesem einzigartigen Feeling und einem Abend voller grandioser Musik? 🎸Unsere Elfie ist bereits im Publikum und singt lauthals mit. Schnappt euch jetzt euer Türchen für einen unvergesslichen Abend voller Musik und Emotionen – es wird magisch!✨

Weleda

Ein bisschen ME-TIME? ✨ Das können wir wohl alle gut in der doch stressigen Vorweihnachtszeit brauchen. Mit den richtigen Beauty-Produkten kann die Zeit im Badezimmer zum absoluten Tageshighlight werden. Wir missen liebe ja die Produkte von Weleda – mit himmlisch duftenden Bodylotion nach unserer Everything-Shower sind wie ein kleiner Kurzurlaub vom Alltag. Welches coole Goodie sich wohl hinter diesem Türchen versteckt? Wir dürfen so viel verraten: Ihr werdet es lieben! ❤

Westfield

Let’s go Shooooopping! 😍 Was gibt es Besseres in der Adventzeit als ausgiebiges Geschenkeshopping inklusive Zwischenstopp, um sich einen Kaffee oder einen Snack zu gönnen? Richtig, nichts! 🙌 In der Westfield Shopping City Süd ist wohl für jeden etwas dabei. Finde in über 300 Shops alles, was du für deine Weihnachtsgeschenke benötigst – und noch mehr. 😉 Unser Türchen von Westfield wird dem/der Gewinner:in viel Freude bereiten, da sind wir uns sicher. Was sich dahinter verbirgt? Bleibt gespannt. 😍