In einem Privatjet um die Welt fliegen, mit Netflix, und dafür auch noch satte 357.000 Euro Gehalt kassieren? Dieser Traum könnte jetzt für jemanden Wirklichkeit werden. Denn der Streamingdienst sucht eine:n Flugbegleiter:in für seine Privatflotte.

Die Anforderungen für den Job sind allerdings etwas ungewöhnlich.

Netflix sucht Flugbegleiter und bietet 357.000 Euro Jahresgehalt

Das klingt nach einem absoluten Traumjob! Der US-Streaminganbieter Netflix hat jetzt eine ganz besondere Stellenausschreibung veröffentlicht. Gesucht wird eine Flugbegleiterin oder ein Flugbegleiter für einen Jet aus der Privatflotte des Unternehmens. Und dafür gibt es ein ziemlich fettes Jahresgehalt: nämlich 385.000 US-Dollar – also rund 357.000 Euro.

„Unser Ziel ist es, das herausragendste verfügbare Flugerlebnis zu bieten, indem wir die besten Mitarbeiter und die beste Ausrüstung einsetzen und den höchstmöglichen Kundenservice bieten. Das Luftfahrtteam hilft Netflix, die Welt effizienter und effektiver zu erreichen, damit das Unternehmen weiterhin Freude auf der ganzen Welt schaffen kann.“, heißt es in der aktuellen Stellenausschreibung.

Schräges Anforderungsprofil

Das Anforderungsprofil ist allerdings ein bisschen schwammig. Verlangt werden nämlich Skills wie ein gutes Urteilsvermögen, Diskretion und „außergewöhnliche Fähigkeiten“ beim Bordservice. Aufgaben des Netflix-Flubegleiters oder der -Flugbegleiterin seien unter anderem die Inspektion der Notfallausrüstung an Bord. Zudem müsse man 13,6 Kilo schwere Gegenstände heben können, in der Lage sein, beim „Kauf von Flugzeugbeständen vor Reisen“ zu helfen, lange stehen können und „bei Bedarf beim Gepäckladen helfen“.

Was jedenfalls ziemlich verlockend klingt, ist das Jahresgehalt, das Netflix für diesen Job bietet. In der Ausschreibung heißt es, üblicherweise bekomme man für diese Stelle zwischen 60.000 und 385.000 US-Dollar. Das genau Honorar sei letztendlich von Faktoren wie Können und Berufserfahrung abhängig, so das Unternehmen.

Alles klar, wir lassen uns dann mal ASAP zur Flugbegleiterin umschulen!