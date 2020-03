Im lange erwarteten Duell der TV-Köche stellt sich heute Steffen Henssler bei Kitchen Impossible den Aufgaben von Tim Mälzer – und hat sich selbst ein paar fiese Herausforderungen ausgedacht.

Beide sind dem TV-Publikum bestens bekannt, beide haben eine große Schnauze: Am Sonntag, den 22. März, treffen bei Kitchen Impossible die TV-Stars Tim Mälzer und Steffen Henssler aufeinander. Das Duell wird heiß erwartet, denn endlich hat Henssler die Herausforderung von Tim Mälzer angenommen und stellt sich dem Kochduell.

Bei einem Zusammentreffen von Henssler und Mälzer bei der Sendung „Grill den Profi“ wurde das vereinbart. Und soviel sei verraten: Die beiden bringen sich gegenseitig an ihre Grenzen – und zwar nicht nur im geographischen Sinn. „Ich hab dir gesagt, das wird dreckig“, sagt Mälzer zu Beginn der Sendung, die auf Vox um 20.15 Uhr zu sehen ist.

Henssler gegen Mälzer: Fiese Aufgaben

Tim Mälzer muss für die erste Aufgabe, die er von Steffen Henssler bekommen hat, nicht allzu weit fahren. Er reist nach Bad Zwischenahn. Dort soll er sozusagen einem Norddeutschland-Test unterzogen werden. Konkret geht es um ein Gericht, das fast nur in Niedersachsen bekannt ist: Mockturtle Suppe. Und außerdem soll der Kitchen Impossible-Zampano ein spezielles Brot backen. Dabei hatten er und Henssler eigentlich ausgemacht, dass keiner der beiden etwas backen muss. Natürlich zuckt Mälzer aus und greift gleich mal zum Telefon…

Die zweite Herausforderung wartet auf Mälzer in den USA, genauer gesagt in San Francisco. Im dortigen Chinatown wartet schon die ominöse schwarze Box. Darin enthalten: Dim Sum. Diese gedämpften Teigtaschen sind gar nicht so leicht zu kreieren.

Für Steffen Henssler geht es im Fernduell gegen Mälzer zunächst an die Côte d’Azur in Frankreich. Zunächst muss er sich am Strand in Szene setzen, dann wartet die Box in einer Strandbar auf ihn. Die Challenge für Steffen Henssler: Eine Bouillabaisse. Eine fiese Aufgabe, soviel steht fest.



Und weil Steffen Henssler als deutscher Sushi-Koch bekannt ist, hat ihn Mälzer für die nächste Kochaufgabe ausgerechnet nach Japan, in die Provinz Gifu geschickt. Dort soll er – erraten! – Sushi schaffen, dass es den Gästen schmeckt. Doch die sind sehr genau, was das Original betrifft.