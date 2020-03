Wie Amira Pocher vor wenigen Tagen via Instagram mitteilte, hat sie sich mit dem Coronavirus infiziert. Nun hat es auch Ehemann Oliver Pocher erwischt.

Auf seinem Instagram-Account teilte der Komiker nun mit, dass er positiv auf Covid-19 getestet wurde.

Coronavirus: Amira Pocher positiv getestet

Unzählige Menschen weltweit haben sich bereits mit Covid-19 angesteckt und es werden immer mehr. Auch vor den Stars macht die Corona-Pandemie nicht Halt. Neben Hollywood-Größen wie Tom Hanks, haben sich auch bereits deutsche Promis wie Johannes B. Kerner oder Amira Pocher mit dem Virus infiziert. Letztere gab ihre Diagnose erst vor wenigen Tagen auf Instagram preis. “Liebe Leute, ich habe soeben erfahren, dass ich positiv auf Covid-19 getestet wurde. Aktuelle Lage: Olli muss sich somit auch testen lassen, unserem Baby geht’s super und er zeigt keinerlei Symptome”, lautete das Statement der Make-up-Artistin.

Oliver Pocher mit Covid-19 infiziert

Inzwischen hat Oliver Pocher einen Test gemacht. Das Ergebnis teilte er seinen Fans in einem kurzen Video mit, dass er auf seinem Instagram-Account veröffentlichte. “Auch ich habe Corona, deswegen mein dringender Aufruf an alle Menschen… bleibt mit eurem Arsch zu Hause”, erklärt der 42-Jährige seine Diagnose in dem Clip. In dem Video stellt Pocher zudem klar, wie wichtig es ist, sich an die aktuellen Regelungen zur Eindämmung der Coronakrise zu halten. Der Comedian selbst, bleibe weiterhin zu Hause und werde sich in der Zeit selbstverständlich auch an die Vorschriften halten.