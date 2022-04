Nachdem Hailey Bieber wegen eines Blutgerinnsel im Gehirn vor zwei Wochen in die Notaufnahme musste, zeigte sie sich vergangenes Wochenende zum Glück wieder wohlauf gemeinsam mit Ehemann Justin auf dem roten Teppich der Grammys. Und der zärtliche Umgang von Justin Bieber mit Hailey, und auch ihr Kleid heizten die Gerüchte rund um eine Schwangerschaft erneut an.

Hailey hat nun endgültig genug davon. Sie macht ihren Fans jetzt eine klare Ansage.

Hailey Bieber macht klare Ansage zu Schwangerschaftsspekulationen

Mitte März wurde Hailey wegen schlaganfallähnlichen Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert, wo sich herausstellte, dass es sich um ein Blutgerinnsel in ihrem Gehirn handelte. Inzwischen geht es der 25-Jährigen jedoch wieder besser. Vergangenes Wochenende begleitete sie Ehemann Justin Bieber sogar zu den Grammys. Auf dem roten Teppich gaben die beiden wie immer ein süßes und verliebtes Paar ab. Doch Fans setzten auf Social Media erneut Schwangerschaftsgerüchte in die Welt. Der Grund: Eine leichte Bauchwölbung in der elfenbeinfarbenen „Saint Laurent“-Robe von Hailey und die zärtlichen Berührungen von Justin.

Das Klatschblatt „Radar Online“ griff die Fanspekulationen für eine Meldung auf, was das 25-jährige Model noch mehr verärgerte. Auf Instagram kommentierte sie den Insta-Beitrag von Radar Online zu den Fanspekulationen nämlich mit: „Ich bin nicht schwanger. Lasst mich in Ruhe“. Deutlicher hätte es die 25-Jährige wohl nicht sagen können.

„Dieses Jahr gibt es definitiv keine Kinder“

Dass Hailey inzwischen die Schnauze voll von all den Spekulationen hat, ist mehr als nur verständlich. Seit mehr als einem Jahr steht ihr Bauch und jede einzelne zärtliche Geste von Justin unter genauester Beobachtung. Hailey und Justin waren in der Vergangenheit immer offen mit ihrer Familienplanung. Doch das rächt sich mittlerweile, denn die Fanspekulationen reißen einfach nicht ab.

In ihrem Interview mit dem Wall Street Journal Anfang Februar sprach das Model erneut Klartext über ihre Kinderplanung. Darin merkte sie an, dass sie selbst noch super, super jung sei. „Ich denke, dass wir es idealerweise in den nächsten paar Jahren versuchen würden„, so Hailey. Doch im Laufe des nächsten Jahres sei Nachwuchs für sie kein Thema. „Dieses Jahr gibt es definitiv keine Kinder, das wäre ein bisschen zu früh“, fügte sie hinzu.