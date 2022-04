In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Las Vegas zum 64. Mal die Grammys verliehen. Jon Batiste, Olivia Rodrigo und Silk Sonic haben bei der diesjährigen Grammy-Gala abgeräumt. Aber das waren nicht die einzigen Highlights des Abends. So sorgte ein BTS-Mitglied für ordentlich Gesprächsstoff, Dua Lipa und Megan Thee Stallion tauchten im selben Dress auf und der Abend wurde sogar politisch.

Hier kommen die Highlights der diesjährigen Grammy-Verleihung.

1. Die Abräumer

Ordentlich abgeräumt hat bei den Grammys 2022 der Musiker Jon Batiste. Mit insgesamt elf Nominierungen galt er bereits als Favorit. Und er gewann tatsächlich fünf Auszeichnungen, darunter den Grammy in der Kategorie „Album des Jahres“ für „We Are“. Er glaube eigentlich gar nicht daran, dass es so etwas wie einen besten Künstler gebe, sagte der 35-Jährige bei seiner Dankesrede. „Die kreativen Künste sind subjektiv und sie finden einen Menschen an einem bestimmten Punkt in seinem Leben, wenn er es am meisten braucht.“

Bild: David Becker/Getty Images

Die Sängerin Olivia Rodrigo gewann insgesamt drei Grammys, darunter den als „beste neue Künstlerin“. Unter Tränen sagt sie bei ihrer Dankesrede: „Damit ist mein größter Traum wahr geworden“. Sie erzählt außerdem auch noch, dass sie bereits als Neunjährige ihrer Mutter gesagt habe, dass sie eines Tages einen Grammy gewinnen werde.

Das Duo Silk Sonic, bestehend aus Bruno Mars und Anderson Paak, gewann mit dem Song „Leave the Door Open“ in den Kategorien „Aufnahme des Jahres“ und „Song des Jahres“. Sie zählen somit ebenso wie Jon Batiste und Olivia Rodrigo zu den Abräumern des Abends.

2. Selenskyjs Videobotschaft bei den Grammys

Doch bei der Verleihung gab es nicht nur Abräumer und Gewinner. Auch der Krieg in der Ukraine ist omnipräsent und Thema bei den Grammys. Unangekündigt wurde ein aufgezeichneter, emotionaler Appell des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj per Videowand in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas eingespielt: „Der Krieg. Was ist das Gegenteil von Musik?“ fragte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, als er per Video in der Sendung auftrat. Mit heiserer Stimme fuhr er fort, und erklärt wie Krieg Musik zum Schweigen bringt und Musik Krieg beenden kann.

Bild: Matt Winkelmeyer/Getty Images

„Erzählt die Wahrheit über diesen Krieg in euren sozialen Medien oder im TV. Unterstützt uns auf jegliche Art und Weise, die euch möglich ist. Füllt die Stille mit eurer Musik. Und dann wird es Frieden geben“, so Selenskyj weiter. „Unsere Liebsten wissen nicht, ob sie sich noch einmal sehen werden. Der Krieg lässt uns nicht die Wahl, wer überlebt oder wer für immer still sein wird.“

„Ich habe einen Traum, dass wir wieder leben und frei sein können.“

Wie das Magazin Deadline berichtet, wurde der Clip vor zwei Tagen in einem Bunker aufgenommen und aus verschiedenen Standorten versendet, um sicherzustellen, dass niemand die Ursprünge des Clips zurückverfolgen kann. Schließlich landete es in der Show in Las Vegas. „Unsere Musiker tragen Schutzwesten statt Smoking. Sie singen für die Verwundeten. In Krankenhäusern. Auch für diejenigen, die sie nicht hören können. Aber die Musik wird trotzdem durchbrechen“, so Selenskyj.

„Ich habe einen Traum, dass wir wieder leben und frei sein können. So frei wie ihr auf der Grammy Bühne!“ Danach sang Sänger John Legend gemeinsam mit ukrainischen Musikerinnen einen der Ukraine gewidmeten Song.

3. Was flüstert V von BTS Olivia Rodrigo ins Ohr?

Besondere Aufmerksamkeit im Netz erlangte bei den diesjährigen Grammys ein Mitglied der K-Pop-Band BTS. Vor der Performance ihres Hits „Butter“ saß Kim Tae-hyung – besser bekannt als V – neben Olivia Rodrigo im Publikum. Sie lächeln sich an. Dann nickte er und flüsterte Olivia etwas ins Ohr. Das Ganze Netz fragt sich nun: läuft da vielleicht etwas zwischen den beiden Stars? Und was hat V der Sängerin ins Ohr geflüstert?

Natürlich dürfte das Ganze inszeniert und Teil der Performace gewesen sein, dennoch flippen BTS-Fans gerade aus und spekulieren. Kein Wunder also, dass die Szene prompt viral ging.

Aber das Boyband-Mitglied ging nicht nur deshalb viral. Auch der Look des Sängers sorgte für ordentlich Aufmerksamkeit. Kim Tae-hyung ist bereits für seine stilsicheren und extravaganten Looks bekannt. Nun finden sich auf Twitter aber auch unzählige Beiträge zu V’s Haaren. Genauer gesagt, geht es tatsächlich um eine perfekt sitzende Haarsträhne, die das Netz nun verblüfft.

4. Dua Lipa und Megan Thee Stallion tragen identische Kleider

Dua Lipa kam zu den Grammys 2022 in Versace. Ihr ganzer Look – eine Ode an Donatella Versace. Denn Dua Lipas Kleid erinnerte an das ikonische Bondage-Kleid von Versace aus den 1990ern. Mit ihrem Outfit war Dua Lipa jedoch nicht alleine.

Denn als Dua Lipa die Bühne bei den Grammys 2022 betrat, um gemeinsam mit Rapperin Megan Thee Stallion den Preis in der Kategorie “Beste:r neue:r Künstler:in” zu überreichen, stellten die Frauen fest, dass sie das gleiche Outfit anhatten. Zufall? Bei einer Musikveranstaltung dieser Größe wohl kaum! Dabei handelte es sich ganz klar um eine Anspielung auf Whitney Houston und Mariah Carey, die im Jahr 1998 ebenso im selben Kleid auf der Bühne standen.

Zur Krönung des ganzen Spektakels sprang Donatella Versace herself plötzlich aus der Menge auf die Bühne, um die Situation zu erklären. Aber nicht nur das; sie verpasste den beiden Stars auf der Bühne ein blitzschnelles Make-over! Was für eine Show!

5. Joni Mitchell und die Foo Fighters

Für große Aufmerksamkeit sorgten auch weitere Gänsehaut-Momente: Die gesundheitlich angeschlagene 78-jährige Sängerin Joni Mitchell moderierte unter sichtlicher Anstrengung ihre Kollegin Carlile an und der an Alzheimer erkrankte Tony Bennett in einem kurzen Video seine frühere Duett-Partnerin Lady Gaga. „Ich liebe dich, Tony. Wir vermissen dich“, so Lady Gaga nach ihrem berührendem Auftritt.

Bild: Emma McIntyre/Getty Images

Aber es geht emotional weiter: „Und jetzt wäre der Moment der Show gekommen, in dem ich die Foo Fighters angekündigt hätte“, sagte Host Trevor Noah nach Lady Gagas Performance. Nach dem überraschenden Tod ihres Schlagzeugers Taylor Hawkins im Alter von nur 50 Jahren, hatte die Band ihren Grammy-Auftritt vor wenigen Tagen abgesagt. Sie konnten die drei gewonnenen Preise daher nicht persönlich entgegennehmen.

Trotzdem war die Band in besonderer Form dabei. Billie Eilish zollte Taylor nämlich einen Tribut, indem sie während ihrer Performance ein spezielles Shirt trug. Auf diesem war ein Aufdruck zu sehen, der Hawkins lächelnd abbildet.

IMAGINE SEEING THIS LIVE



