Was für ein Comeback der Addams Family! Tim Burtons „Wednesday“ schlug auf Netflix ein wie eine Bombe. Und eine ganz bestimmte Tanzszene aus der Netflix-Serie geht gerade mega viral. Hauptdarstellerin Jenna Ortega hat nun verraten, was hinter der ikonischen Choreografie steckt.

Ist eure TikTok-ForYou-Page auch gerade voll mit Video-Edits von Wednesdays Tanz?

Jenna Ortega spricht über ikonische Tanzszene in „Wednesday“

Tim Burtons neuesten Meisterwerk „Wednesday“ ist derzeit in aller Munde. Kein Wunder, immerhin landete die Netflix-Serie rund um die Teenager-Tochter der Addams Family – Wednesday – direkt auf Platz 1 der Seriencharts und stellte auch prompt einen neuen Viewtime-Rekord auf! Online feiern viele die schauspielerische Leistung von Hauptdarstellerin Jenna Ortega und betonen, dass die Addams Family mit ihr eine würdige Nachfolgerin hat. Doch vor allem eine Szene sorgt derzeit für mächtig Aufmerksamkeit!

Der inzwischen wohl bekannteste Ausschnitt aus der Serie ist die Tanzszene von Wednesday Addams in Folge vier. Jenna Ortega legt beim Schulball plötzlich auf der Tanzfläche los und zeigt dabei ihre extravagantesten Moves. Auch wer die Serie (noch) nicht gesehen hat, kennt mit großer Wahrscheinlichkeit schon diese Szene. Unter anderem deshalb, weil der Ausschnitt auf Social Media gerade durch die Decke schießt.

Tanz geht auf TikTok viral

Auf TikTok werden Jennas ikonischen Dancemoves derzeit tausendfach kopiert. Allein der Hashtag #wednesdaydance verzeichnet bereits über 400 Mio. Aufrufe. In all den Clips ist dabei eine Sped-Up-Version von Lady Gagas „Bloody Mary“-Song aus dem Jahr 2011 zu hören – der deshalb mittlerweile sogar in den Charts gelandet ist. Spannend: In der eigentlichen Tanzszene in der Serie ist aber nicht Lady Gagas Song zu hören, sondern „Goo Goo Muck“ von The Cramps.

Das steckt hinter der Choreo

In einem Making-of zu der Serie spricht Ortega nun genau über diese Szene und verrät dabei, dass sie die Choreo dafür nur wenige Tage zuvor selbst ausgedacht hat. Die viele Aufmerksamkeit wegen des Tanzes habe sie allerdings erstaunt. Außerdem sagt sie: „Ich fühlte mich deswegen wirklich sehr unsicher […] Ich denke, es ist sehr offensichtlich, dass ich keine Tänzerin oder Choreografin bin.“

Doch wie kam die Schauspielerin dann auf all diese markanten Bewegungen? Als Inspiration für ihre Moves nannte Ortega in einem Tweet Siouxsie Sioux, Bob Fosses „Rich Man’s Frug“, Lene Lovich, Lisa Loring, Denis Lavant und Archivmaterial von Goths in den Tanzclubs der 1980er-Jahre.

Aufmerksame Fans haben in der Tanzszene außerdem eine Hommage an den Schauspieler John Astin erkannt, der ursprünglich den Familienvater der Addams Family spielte. Und auch eine Anspielung an eine Tanzszene ihrer eigenen Figur Wednesday in der Originalserie lässt sich erkennen. Solche Easter Eggs kommen bei Fans der Serie natürlich richtig gut an. Kein Wunder also, dass die neue Netflix-Show so beliebt ist.

You threw a move in there that was an homage to John Astin's Gomez. Don't think we don't see you. Well done. pic.twitter.com/wXhw8A5M20 — All Fall Down 🇺🇲🇨🇦🇲🇽🇩🇪🇧🇻🇺🇦🏳️‍🌈🏴‍☠️ (@JamesHedrick20) November 26, 2022

Übrigens: Falls ihr euch fragt, ob es eine Fortsetzung geben wird – eine offizielle Bestätigung für Staffel zwei von „Wednesday“ durch Netflix oder gar ein Release-Datum gibt es aktuell noch nicht. In Anbetracht des durchschlagenden Erfolgs der Serie dürfte es aber nur eine Frage der Zeit sein, bis eine weitere Staffel grünes Licht bekommt.