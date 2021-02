Wer hätte nicht gerne eine fette Wohnung mit Dachterrasse und Whirlpool, ein Luxusanwesen mit eigenem Koch oder einen Privatjet und eine eigene Insel? Wir träumen doch alle davon, im Lotto zu gewinnen und Millionär zu sein. Für manche von uns wird dieser Traum sogar wahr!

Denn diese drei Sternzeichen haben ein Händchen für Finanzen und 2021 ist das Glück absolut auf ihrer Seite.

Widder

Der Widder hat extrem viele Charaktereigenschaften, die ihm zum Erfolg verhelfen. Er ist nämlich total ehrgeizig und lässt sich nicht vom Weg abbringen, wenn er sich einmal ein Ziel gesetzt hat, das er unbedingt erreichen will. Kein Wunder also, dass so viele Widder das Zeug zum Millionär haben. 2021 hat dieses Sternzeichen das Glück definitiv auf seiner Seite. Seine Durchhaltevermögen und seine Hartnäckigkeit machen sich in diesem Jahr endlich bezahlt und der Widder casht ordentlich ab. Dem Traum vom luxuriösen Eigenheim steht damit nichts mehr im Weg.

Jungfrau

Auch die Jungfrau hat ein Händchen für gute Geschäfte und den richtigen Riecher, wenn es um Investitionen und Finanzen geht. Denn sie weiß nicht nur ganz genau, was sie will, sondern geht außerdem auch auf Nummer sicher. Die meisten Millionäre und sogar Milliardäre sind laut der Forbes Rich Liste tatsächlich Jungfrauen. Wenn sich die Jungfrau an ein neues Projekt herantastet, dann ganz akribisch und wissbegierig. Sie lest sich in die Materie ein und übersieht keine Details – eine kleine Perfektionistin eben. Und das ist auch das Geheimnis ihres Erfolgs. Diese Genauigkeit und Standhaftigkeit machen sich 2021 im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt. Der Kontostand steigt in die Höhe!

Wassermann

Reiche Menschen sind im Sternzeichen häufig Wassermann. Denn der Wassermann kann nicht nur ziemlich gut mit Geld umgehen, sondern ist zudem auch extrem zielstrebig und hat Durchhaltevermögen. In Kombination mit seiner ausgeprägten Kreativität und seiner innovativen Art zu denken, sind seine Ideen deshalb meist Gold wert. Der Wassermann hat keine Angst davor, neue Dinge auszuprobieren und einfach mal ins kalte Wasser zu springen. Und genau diese Neugier und Abenteuerlust verhelfen ihm oft zu großen Erfolgen – und zum Millionär-Dasein!