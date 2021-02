Ein Insider ist sich offenbar ganz sicher: Kim Kardashian plant eine Scheidungsparty.

Gerüchten zufolge will die 40-Jährige ihre Scheidung von Rapper Kanye West ganz groß feiern und dafür sogar eine Privatinsel mieten.

Kim Kardashian will Scheidung auf Privatinsel feiern

Zugegeben, irgendwie klingt die Sache schon ziemlich absurd. In Hollywood überrascht uns in Wahrheit aber nichts mehr so richtig. Deshalb könnte wohl auch an diesem Gerücht etwas dran sein: Kim Kardashian will die Scheidung von Kanye West nach sechs Jahren Ehe angeblich mit einer großen Party feiern. Das berichtet zumindest das US-Magazin Heat, das diese Infos von einem Insider zugesteckt bekommen haben soll.

Luxusurlaub mit Freunden & Familie

Gemeinsam mit ihrer Familie, ihren Freunden und auch ihren vier Kindern will sich Kim ein Luxusressort mieten, um den Stress der Trennung von Kanye abzubauen und einfach mal zu entspannen, zu tanzen und Cocktails zu trinken, so die anonyme Quelle. Und jetzt kommt’s: Angeblich soll auch ein Kamerateam mit dabei sein, um den Urlaub für ein neues TV-Projekt zu filmen. Also irgendwie sind wir uns nicht ganz sicher, ob an der Sache etwas dran ist. Denn selbst die Scheidungsgerüchte sind immer noch nicht offiziell bestätigt…