Unsere wunderschöne Tochter Marie-Therese hat das Licht der Welt erblickt! 💜 Wir sind unglaublich stolz und verzaubert von diesem süßen kleinen Wesen und freuen uns darauf, unseren Lebensweg ab jetzt zu dritt zu gehen! 💜 Nicht nur ihre Geburt, sondern auch ihr Name vereint unsere Familien: „Marie“ war Klemens unglaublich beeindruckende Großmutter und „Theresia“ meine wundervolle Oma. 💜 #loveforever