Heidi Klum will angeblich mit Ehemann Tom Kaulitz und ihren Kindern wieder zurück nach Deutschland ziehen. Das Model soll auch schon mehrere Häuser in Berlin besichtigt haben.

Das plauderte nun ein Insider gegenüber der Gala aus.

Sehnsucht nach der Heimat

Die blonde Schönheit Heidi Klum lebt schon seit fast 30 Jahren in den USA. Sie und ihre Kinder wohnen in einer 1.100 Quadratmeter großen Villa im Nobel-Stadtteil Bel Air in Los Angeles. Inzwischen ist natürlich auch ihr Ehemann Tom Kaulitz bei der Familie eingezogen. Obwohl ihre Kinder Leni, Henry, Johan und Lou in Amerika aufgewachsen sind, überlegt das 47-jährige Model angeblich wieder nach Berlin zu ziehen. Möglicherweise hat sie die Sehnsucht nach der Heimat gepackt. Der Umzug nach Berlin soll schon in Planung sein.

Heidi Klum will in den Süden von Berlin

Die Zeitschrift Gala berichtet, dass Heidi Klum schon im engsten Kreis ihrer Freunde und Familie verraten haben soll, dass sie ein Haus in Berlin sucht. In LA ist die Familie einen gewissen Luxus gewöhnt, deshalb soll ihnen auch in dem neuen Haus in Berlin nichts fehlen. Heidi ist angeblich bereit bis zu 15 Millionen Euro in das neue Heim zu investieren. Laut Gala haben Heidi und Ehemann Tom Kaulitz auch schon eine genaue Vorstellung wo sie ihr Leben in Berlin neu beginnen wollen. Und zwar soll das Haus am besten im Süden von Berlin sein. Bisher haben sich aber weder Heidi noch Tom zu den Gerüchten geäußert.