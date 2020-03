Vielen fällt es schwer, immer positiv zu denken und an das Beste im Menschen zu vertrauen. Jedoch gibt es auch einige, die das sehr wohl können.

Ob man immer an das Beste im Menschen glaubt, hängt vom Sternzeichen ab.

1. Fisch

Der Fisch geht in allen Dingen immer vom Besten aus. Viele finden deswegen, dass der Fisch sehr naiv ist. Dabei beschäftigt er sich sehr wohl damit, ob ein Mensch gutherzig ist. Er ist nur der Meinung, dass Menschen von Grund auf gut sind. Der Fisch muss erst vom Gegenteil überzeugt sein, um über einen Menschen etwas Schlechtes denken zu können.

2. Krebs

Der Krebs ist einer der emotionalsten Sternzeichen. Auch glaubt er immer an das Beste im Menschen. Für ihn ist es fast unmöglich sich vorzustellen, dass andere das nicht tun. Er glaubt, wenn er jedem nett begegnet, dann kommt dies auch wieder zu ihm zurück.

3. Stier

Zwar weiß man, dass der Stier sehr stur ist, jedoch kann er auch ganz anders. Er ist hilfsbereit, gutmütig und optimistisch. Ein Stier glaubt immer zu wissen, was sich hinter einem Menschen verbirgt. Und in der Regel ist es immer etwas Gutes. Er kann nicht anders, als in Menschen immer das Beste zu sehen.