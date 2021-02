Die eisige Kälte im Winter ist wirklich nur dann akzeptabel, wenn es schneit und man Ski- oder Schlittenfahren kann. Ansonsten sind die niedrigen Temperaturen einfach nur kalt und unangenehm. Besonders für so manche Sternzeichen.

Diese Tierkreiszeichen frieren immer:

Löwe

Der Löwe hasst es, wenn es draußen kalt, grau und feucht ist. Das Sommerkind kann dem Winter nur etwa abgewinnen, wenn es Action hat und eine mit Neuschnee bedeckte Piste runterflitzen kann. Ansonsten würde das Sternzeichen gerne einen ausgiebigen Winterschlaf machen, denn zwischen November und März friert es ununterbrochen. Egal, wie warm es angezogen ist, die Kälte kriecht immer irgendwie durch das Löwenfell. Auch die Hände des Löwen sind im Winter immer kalt. Keine angenehme Sache.

Widder

Der Widder fühlt sich eigentlich nur wohl, wenn er mit einem Cocktail am Strand liegen kann, nachdem er die ersten Wellen mit seinem Surfboard geritten hat. Ist es erstmal kalt draußen, sieht man das Sternzeichen meist mit dickem Parka, warmen Fäustlingen und bis ins Gesicht gezogener Mütze. Vom Zittern kann ihn aber auch diese Aufmache nicht abhalten, denn der Widder ist sehr kälteempfindlich. Am liebsten würde er den ganzen Winter bei der Heizung verbringen und sich in wärmere Gefilde träumen.

Schütze

Der Schütze ist zwar ein wahrer Abenteurer, aber erst, wenn die Temperaturen über 18 Grad Celsius liegen. Alles darunter macht dem Sternzeichen ganz schön zu schaffen. Denn es friert nicht nur leicht, es wird auch noch unausstehlich, wenn ihm einmal kalt ist. Dann sollte man den Schützen am besten unter einer warmen Decke in Ruhe lassen und vielleicht noch eine Tasse heißen Tee hinstellen, um ihn etwas aufzuwärmen.