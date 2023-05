Herzzerreißende Nachrichten aus der NFL. Die zweijährige Tochter des Football-Stars Shaquil Barrett ist verstorben. Laut Medienbericht ertrank das Mädchen am Sonntag im Swimmingpool der Familie.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang nicht bekannt.

Tochter von Football-Star Shaquil Barrett stirbt bei Unfall

Seit neun Jahren spielt Shaquil Barrett in der NFL. Zweimal gewann er bereits den Super Bowl. Doch nun muss der Football-Star einen furchtbaren Schicksalsschlag verkraften. Arrayah, die zweijährige Tochter des NFL-Linebackers ertrank im Pool des Familienwohnsitzes, wie unter anderem TMZ berichtet.

Laut dem Polizeibericht ereignete sich das Unglück am Sonntagmorgen (Ortszeit) im US-Bundesstaat Florida. Die zuständige Behörde bestätigte, dass ein Notruf eingegangen sei, nachdem die Zweijährige in den Swimmingpool des Wohnhauses der Familie gefallen sei. Das Mädchen wurde daraufhin in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Trotz der Rettungsmaßnahmen sei Arrayah in der Klinik kurze Zeit später für tot erklärt worden.

Tampa Bay Buccaneers veröffentlichen Statement

Shaquil Barrett steht aktuell bei den Tampa Bay Buccaneers in der National Football League unter Vertrag. Auch sein Team äußerte sich bereits zu dem furchtbaren Unfall: „Die heutige tragische Nachricht ist herzzerreißend für alle Mitglieder der Buccaneers-Familie.“ Weiters steht auf Twitter geschrieben: „Unsere Gedanken und Gebete sind bei Shaq, Jordanna und der gesamten Familie Barrett in dieser unvorstellbar schweren Zeit. Während keine Worte in einer solchen Zeit wirklichen Trost spenden können, bieten wir ihnen unsere Unterstützung und Liebe an.“

Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte. „Die Ermittlungen dauern an“, heißt es im Polizeibericht. Es gebe aber keinen Hinweis auf eine Straftat, es wird von einem „rein zufälligen und tragischen Vorfall“ ausgegangen.

Unglück ereignet sich kurz nach Geburtstag

Besonders tragisch: Das Unglück ereignete sich wenige Tage nach dem zweiten Geburtstag des kleinen Mädchens. Erst am 19. April teilte der NFL-Star einen rührenden Post anlässlich des Geburtstags seiner Tochter. „Frohen zweiten Geburtstag für mein süßes Mädchen. So süß und so niedlich. Du machst unsere Familie komplett. Ich liebe dich, baby girl.“ Arrayah war das jüngste von vier Kindern (Shaquil Jr., Braylon, Aaliyah) von Barrett und seiner Frau Jordanna.