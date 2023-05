Es gibt Menschen, die können einfach gar nicht anders als über ihre Mitmenschen abzulästern. Und das gilt ganz besonders für das Arbeitsumfeld. Oft meinen sie es gar nicht böse, es liegt einfach in ihrer Natur – oder besser gesagt an ihrem Sternzeichen.

Diese Tierkreiszeichen lieben es im Büro zu gossipen.

Jungfrau

Die Jungfrau zählt prinzipiell zu den größten Lästermäulern unter den Sternzeichen. Und am liebsten lästert sie in der Arbeit. Sie kritisiert und tratscht dort nicht nur unheimlich gerne, sie hat dazu auch noch das Talent, die persönlichsten Dinge aus ihrem Gegenüber herauszubekommen. Und da heißt es Achtung! Eine ziemlich gefährliche Kombi. Eigentlich sind Jungfrauen total lieb und vertrauenswürdig, verscherzt man es sich allerdings mit ihnen, plaudern sie die Geheimnisse ihrer Arbeitskolleg:innen nur allzu gern aus.

Widder

Widder sind von Natur aus sehr kommunikativ. Geborene dieses Sternzeichens tauschen sich einfach gerne mit ihren Mitmenschen aus – aber das nicht immer nur über positive Dinge. Widder lieben es, mit ihrem Work-Buddy über andere Kolleg:innen abzulästern. Sie sind vor allem von skandalöse Geschichten fasziniert, die sich gut weitererzählen lassen. Widder wollen am liebsten alles wissen. Auch sie meinen es eigentlich nicht böse. Denn kleine Lästereien schaffen irgendwie auch ein Gefühl von Zugehörigkeit und genau dieses Gefühl genießt der Widder.

Skorpion

Skorpione sind ehrgeizig, strebsam und willensstark. Doch sie besitzen noch eine weitere Charaktereigenschaft, die nicht ganz so lobenswert ist: Auch sie lästern für ihr Leben gern. Geborene dieses Sternzeichens tun dies aber vor allem aus strategischen Gründen. Sie streben nach Macht und wollen die Karriereleiter erklimmen. Ein Skorpion wird daher seine Kolleg:innen am Arbeitsplatz ausfragen und wenn nötig, lästern, was das Zeug hält, um seinem Gegenüber nützliche Informationen zu entlocken.