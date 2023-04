Wir kennen Matthew Perry als Chandler aus der berühmten Sitcom „Friends“. Vor knapp einem halben Jahr erschienen seine Memoiren „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“. Jetzt möchte der Schauspieler eine Stelle aus seinem Buch streichen, in der er sich abfällig über seinen Schauspielkollegen Keanu Reeves äußert.

Schon vor ein paar Monaten entschuldigte er sich für den Absatz.

Matthew Perry möchte Passage aus Memoiren streichen

Mit seiner Rolle als Chandler Bing wurde der Darsteller weltberühmt. Im November letzten Jahres veröffentlichte er seine Autobiografie „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“, in der er unter anderem offen über seine Drogensucht spricht. Doch eine bestimmte Stelle in seinem Buch bereue der „Friends“-Darsteller. In der Passage geht es um seine Bekanntschaft mit River Phoenix und Heath Ledger.

„Wie kommt es, dass Vordenker wie River Phoenix und Heath Ledger sterben, aber Keanu Reeves immer noch unter uns weilt“, schreibt er. Schon kurz nach Erscheinung der Memoiren entschuldigte sich der 53-Jährige für die Aussage. Jetzt kündigte er an, die Stelle ganz aus dem Buch zu streichen. „Ich habe etwas Dummes von mir gegeben. Das war gemein“, sagte er laut CNN am Wochenende auf dem Buchfestival der Los Angeles Times.

„Das war gemein“

Er entschuldigte sich für diese Aussage und erklärte, er habe den Namen von Keanu einfach deshalb gewählt, weil er in derselben Straße wie er lebe. Im selben Atemzug sagte er, dass die Stelle in zukünftigen Ausgaben nicht mehr abgedruckt werde. Zudem werde er sich bei der nächsten Gelegenheit bei dem „John Wick“-Darsteller entschuldigen. „Wenn ich ihn treffe, entschuldige ich mich. Das war einfach blöd.“

Bereits vor Monaten hatte er in einem Statement um Entschuldigung gebeten. Denn eigentlich sei er „ein großer Fan“ des „Matrix“-Darstellers. Stattdessen hätte er besser seinen eigenen Namen in der Passage verwenden sollen, so der Schauspieler.