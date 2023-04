Die drei kleinen Worte der Liebe zu sagen, ist nicht immer leicht. Schließlich bedeuten sie ziemlich viel. Doch es gibt Sternzeichen, denen fällt es schwerer als anderen. Besonders diese hier struggeln bei der Liebeserklärung und bringen „Ich liebe dich“ kaum über die Lippen.

Diesen Tierkreiszeichen brauchen lange, bis sie die drei magischen Worte sagen.

Skorpion

Der Skorpion ist tief im Inneren ein sehr emotionales Wesen. Muss er seine Gefühle allerdings verbalisieren, fällt ihm das besonders schwer. Das liegt zum Teil auch an seinen Vertrauensproblemen. Deshalb braucht es sehr lange, bevor das Wasserzeichen seine Liebe mit den drei kleinen Worten ausdrückt. Wenn sich der Skorpion aber einmal geöffnet hat, kann man sich sicher sein, dass er das „Ich liebe dich“ wirklich ernst meint.

Wassermann

Überschwängliche Liebesbekundungen? Nicht mit dem Wassermann! Seine Love Language ist sehr speziell. Denn die besonderen drei Worte kommen nicht so schnell über seine Lippen. Stattdessen zeigt das Wasserzeichen seine große Zuneigung mit tiefgründigen Gesprächen und großem Interesse, was Dinge angeht, die sein Gegenüber tief im Inneren beschäftigen. Wenn der Wassermann also doch einmal eine Liebeserklärung macht, dann ist es ihm wirklich ernst.

Schütze

Auch Schützen tun sich sehr schwer „Ich liebe dich“ zu sagen. Ihr Freiheitsdrang führt oft dazu, dass das Feuerzeichen zögert, Emotionen zuzulassen. Die Liebe fühlt sich für den Schützen nämlich schnell einengend an. Deshalb unterdrückt der Schütze seine Gefühle – so lange bis es eben nicht mehr geht. Wenn der Schütze sich aber doch in der Liebe fallen lässt, dann drückt er das mit Zukunftsplänen aus, die er mit seinem/seiner Liebsten gemeinsam angehen möchte.