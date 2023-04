Es gibt Menschen, die geben in Sachen Liebe bis zuletzt nicht auf. Gerät ihre Beziehung ins Wanken, geben sie alles, damit sie nicht in die Brüche geht. Und das liegt zum Teil auch an den Charaktereigenschaften ihres Sternzeichens.

Diese Tierkreiszeichen haben besonders großen Kampfgeist in der Beziehung.

Löwe

Es gibt wohl kaum ein Sternzeichen, das so viel Leidenschaft und Kampfgeist besitzt wie der Löwe. Bei Beziehungsproblemen gibt das Feuerzeichen einfach alles, damit ihre Partnerschaft wieder auf die richtige Bahn kommt. Ihr Kampfgeist beschränkt sich aber nicht nur bei der Rettung ihrer Beziehung. Wenn sie das Herz ihrer / ihres Angebeteten erobern wollen, geben sie ebenso alles.

Skorpion

Der Skorpion ist wahnsinnig misstrauisch und braucht sehr viel Zeit, um Vertrauen in andere Personen zu fassen. Deshalb ist es nicht leicht, das Herz des Wasserzeichens zu erobern. Doch hat sich das Sternzeichen einmal geöffnet, dann wird man es nicht mehr so schnell los. Es gibt die Liebe nicht leichtfertig auf und wird alles tun, um für seinen Partner/seine Partnerin zu kämpfen.

Steinbock

Die Willensstärke von Steinböcken ist enorm. Haben sie sich nämlich ein Ziel in den Kopf gesetzt, dann werden sie alles dafür tun, damit sie es auch erreichen. In ihren Beziehungen verhält es sich ähnlich. Tauchen nämlich Beziehungsprobleme auf, dann zögert das Erdzeichen nicht und stellt sich den Herausforderungen, um seine Beziehung zu retten.