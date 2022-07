Es gibt einfach diese Menschen, die haben das Talent andere Personen ganz einfach um ihren kleinen Finger zu wickeln. Sie sind wahre Flirt-Profis. Das liegt unter anderem auch an ihrem Sternzeichen. Vor allem diese drei können einem kleinen Flirt nie widerstehen – und das auch, wenn sie sich in einer Beziehung befinden.

Diese Tierkreiszeichen flirten am häufigsten.

Zwilling

Die besten Eigenschaften vom Krebs: Er ist gesellig und kommunikativ. Kein Wunder also, dass er sich immer wieder gerne auf einen Flirt einlässt. In seinem Freundeskreis kann ihm, was das angeht, niemand das Wasser reichen. Deswegen wird das Sternzeichen auch häufig gefragt, ob es als Wing-Man/-Woman einspringen kann. Denn aus irgendeinem Grund kommt der Krebs bei seinem Gegenüber immer gut an und hat seinen Freunden auch schon das ein oder andere Date klargemacht. Wenn er selbst Single ist, dann tut er nichts lieber, als Herzen zu erobern. Leider gehört der Zwilling deshalb aber auch zu den größten Herzensbrechern.

Schütze

Der Schütze ist besonders charmant und humorvoll. Er muss sich beim Flirten noch nicht einmal wirklich Mühe geben. Das alles passiert bei ihm nämlich ganz automatisch. Doch Vorsicht: Der Single-Schütze kann emotional sehr gefährlich werden, denn er liebt das Eroberungs-Spiel. Gleichzeitig lässt er sich wegen seines Freiheitsdranges aber nicht gerne auf eine Beziehung ein. Sein Feuer mag zwar ansteckend sein, aber es erlischt oft, sobald sich eine neue Herausforderung für ihn offenbart hat.

Löwe

Der Löwe strotzt nur so vor Selbstbewusstsein und kennt beim Flirten keine falsche Zurückhaltung. Sobald sich sein:e Flirt-Partner:in auf ihn eingelassen hat, gibt er alles und fährt jedes Geschütz auf. Und das alles nur, weil er das Spiel liebt. Auch wenn er in einer Beziehung ist, kann er dem Drang nicht widerstehen. Trotzdem bleibt er seinem/seiner Partner:in immer treu. Ihm gefällt lediglich die Aufmerksamkeit seines Gegenübers. Es schmeichelt ihm und er liebt es, mit den funkelnden Blicken seines Flirts belohnt zu werden. Es ist sein ganz eigener Ego-Boost.