Komikerin Joyce Ilg und Luke Mockridge sind seit langer Zeit gute Freunde haben und jetzt auch Ostern zusammen verbracht. Dazu postet Joyce ein Foto der beiden und macht einen Witz über K.-o.-Tropfen.

Das Problem dabei: Mockridge ist mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert.

Joyce Ilg kuschelt mit Luke Mockridge und macht makabren Witz

Joyce Ilg teilte anlässlich der Osterfeiertage einen Schnappschuss mit ihrem guten Freund Luke Mockridge und löst damit einen heftigen Shitstorm aus. Denn zu dem Foto schreibt die deutsche Komikerin: „Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich hab nur ein paar K.O. Tropfen bekommen.“ Dieser „Joke“ geht für viele zu weit. Der Grund: Die Vergewaltigungsvorwürfe von Lukes Ex-Freundin Ines Anioli gegenüber ihm.

Binnen kürzester Zeit haben sich mehr als 10.000 Kommentare unter dem Foto gesammelt – die wenigsten davon enthalten Zuspruch. „Sei doch einfach froh, dass dir so etwas noch nie passiert ist anstatt sich über Vergewaltigungsopfer lustig zu machen und ihr Trauma damit noch zu verstärken [sic]“, schreibt etwa eine Userin. Eine andere kommentiert: „Nope sorry, aber ich like keine Posts auf denen mit Vergewaltigern/übergriffigen Personen posiert wird.“

Auch bei vielen prominenten Kolleginnen und Kollegen von Joyce kommt diese Aussage alles andere als gut an. Autorin Jasmina Kuhnke schreibt etwa: „Man kann sich ablichten mit wem man will, fair enough… sich dann aber über Opfer von sexualisierter Gewalt lustig zu machen – K.O. Tropfen – ist mir persönlich ein Schnuff zu viel“.

Man kann sich ablichten mit wem man will, fair enough… sich dann aber über Opfer von sexualisierter Gewalt lustig zu machen – K.O. Tropfen – ist mir persönlich ein Schnuff zu viel! pic.twitter.com/lDagijfhBH — Quattromilf (@ebonyplusirony) April 17, 2022

Auch Kabarettist und Autor Michael Buchinger fragt sich, was das soll: „Warum würdest du dich dazu entscheiden, sowas zu posten? Wem bringt das was?“, kommentiert er unter das Posting.

„Mein Humor hat wenig Grenzen“

Bereits im vergangenen Jahr hat sich Joyce Ilg bei vielen nicht gerade beliebt gemacht, als sie Luke Mockridge in einem Video verteidigt hat. „Presse, Social Media. Was das für einen Menschen bedeutet, wenn das alles auf ihn einprasselt. Bei Luke ist das Thema jetzt schon sehr lange präsent. Das liegt auch daran, dass kein Urteil gesprochen wurde und die Sache nicht eindeutig klar ist“, sagte sie damals.

Als Joyce erkannt hat, was sie aktuell mit ihrem Oster-Bild ausgelöst hat, meldete sie sich erneut zu Wort. „Da es zu Missverständnissen gekommen ist, erkläre ich hiermit den Gag: Das sollte kein Witz auf Kosten von K.O. Tropfen Opfern sein, sondern eine Anspielung darauf, dass Luke diesen K.O. Tropfen Gag ja damals in seinem Programm hatte und ihm das nachträglich als vermeintlicher ‚Beweis von Schuld‘ ausgelegt wurde. Er hat aber ja nie jemandem K.O. Tropfen gegeben“, schreibt Joyce.

Zudem sei ihr klar gewesen, dass das nicht jeder lustig findet. „Mein Humor hat wenig Grenzen und dazu stehe ich auch. Das war einfach nur ein lockerer Spruch…wer da mehr Aussage meinerseits reininterpretiert, dann liegt das an der persönlichen Wahrnehmung, nicht an dem, was ich aussagen wollte.“

So reagiert Lukes Ex-Freundin Ines Anioli

Nachdem das Posting von vielen Menschen auf Social Media geteilt wurde, ist auch Ines Anioli darauf aufmerksam geworden. Sie teilt ihre Gedanken im Netz: „Manche Menschen sind wohl einfach grenzenlos unsensibel und nutzen ihre Reichweite für geschmacklos K.O.-Tropfen-Jokes“, schreibt sie in ihrer Instagram-Story. und entschuldigte sich bei allen Menschen, die schon mal Opfer solcher Tropfen geworden sind.

Dann bedankt sie sich noch bei den Personen, die sich konstruktiv „zu einem gewissen Post“ äußern. „Es ist so wichtig, dass ihr eure Stimme nutzt. Um aufzuklären und zu zeigen, was falsch läuft. Auf der anderen Seite helft ihr vielen Betroffenen und gebt ihnen Mut und Hoffnung. Bitte redet auch in und außerhalb eurer Bubble über solche Themen. Wie man sieht besteht hier noch sehr viel Bedarf [sic]“.

