Ja ja, schon klar: Am Coachella-Festival geht es um Musik, Bands und Party-Stimmung. Aber das Festival ist auch der Hotspot für Fashionistas, die uns schon mal einen Hinweis auf kommende Sommertrends geben.

Hier sind einige der ausgefallensten Looks vom Coachella-Wochenende.

Fashion-Highlights vom Coachella-Festival 2022

Nach coronabedingter Pause ist das Coachella-Festival endlich wieder zurück und besticht nicht nur mit einem außergewöhnlich guten Line-up (Hallo: Harry Styles, Billie Eilish und Doja Cat auf einem Festival – wir sind neidisch).

Wie immer geht es bei dem Festival in der kalifornischen Wüste auch um eines: Looks. Denn die Stars und Sternchen haben auch heuer wieder versucht, sich gegenseitig mit ihren Outfits zu übertreffen. Da kann es einfach nicht genug Glitzer, Cutouts oder Accessoires geben. Wir haben uns die Outfits mal ganz genau angesehen und ein paar Favoriten rausgepickt.

Vanessa Hudgens

Vanessa ist für viele die „Queen of Coachella“ und beweist das jedes Jahr mit ihren Looks. Auch heuer glänzt sie in der kalifornischen Sonne mit einem glitzernden see-through Kleid und einem schwarzen Badeanzug von Natalia Fedner. Inklusive Cowboy-Hut und Chunky Boots, um wüstenfit zu sein.

Harry Styles

Harry Styles ist wohl eines der absoluten Highlights beim diesjährigen Coachella-Festival. Nicht nur, weil er bei seinem Auftritt zwei neue Songs vorgestellt hat und das jetzt schon legendäre Statement „Men are Trash“ ins Publikum gerufen hat, sondern auch wegen seinen Bühnenlooks. Denn sein funkelnder Disco-Jumpsuit von Gucci kommt definitiv auf unsere Wunschliste (auch wenn wir noch nicht ganz sicher sind, wo wir ihn tragen würden – oder wie wir ihn uns jemals leisten könnten).

Caro Daur

Dass Festival-Looks nicht immer aus Glitzerpailletten und unbequem aussehenden Kombinationen bestehen müssen, beweist Caro Dauer mit ihrem Look für Tag eins. Denn ihr Outfit würden wir am liebsten genau so nachstylen und zum nächsten Festival tragen! Der weiße Zweiteiler, das schwarze Oberteil mit Schnürdetails und die Jaquemus- und YSL-Accessoires lassen uns schon von den kommenden Sommerabenteuern träumen.

Doja Cat

Für die BMW-Coachella-Party entschied sich Doja Cat für einen extravaganten Look von Ottolinger und zeigt damit einmal mehr, dass sie eine DER Trendsetterinnen für die Gen Z ist. Denn sei es die Sonnenbrille, der Spiky Bun oder die Hüfthose: Dieser Look erfüllt all unsere Y2K-Erinnerungen. Online scherzen viele übrigens, dass sie das Oberteil an die Marvel-Figur Venom erinnert – erkennt ihr eine Ähnlichkeit?

via GIPHY

Leonie Hanne

Dass es beim Coachella-Festival darum geht, Fashion-Statements zu setzen, will wohl auch Influencerin Leonie Hanne betonen. Ihr Kleid von GCDS, gepaart mit Makeup, das stark an „Euphoria“ erinnert, wird dementsprechend von ihrer Community gefeiert!

Storm Reid

Apropos „Euphoria“. Auch einige der Serienstars tummeln sich heuer am Festivalgelände. Neben Chloe Cherry sorgt Storm Reid mit ihren metallic Hosen von Ganni und einem Häkel-Oberteil von Etro für enorme Fashion-Nostalgie.

Welcher Look ist euer Coachella-Highlight? Vanessa Hudgens Harry Styles Caro Daur Doja Cat Leonie Hanne Storm Reid

