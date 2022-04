Billie Eilish will offenbar nicht nur unsere Playlists erobern, sondern auch unsere Watchlists. Denn wie die Sängerin jetzt verkündet, wird sie bald auch im TV zu sehen sein – wenn auch in einer animierten Version.

Denn Billie Eilish gesellt sich zum Cast des neuen „Simpsons“ Kurzfilms.

Billie Eilish in „Die Simpsons“ Kurzfilm

Billie Eilish kann einen neuen Titel an ihre enorm lange Liste an Erfolgen setzen: Simpsons-Figur. Denn nachdem die Sängerin in diesem Jahr bereits den Soundtrack für den Animationsfilm „Rot“ veröffentlicht hat, einen Oscar gewonnen hat und ganz nebenbei auch die jüngste Musikerin ist, die das legendäre Coachella-Festival als Headliner spielen darf, geht Billie mit ihren 20 Jahren einen neuen Karriereschritt.

Wie die „No Time To Die“-Sängerin jetzt auf Instagram und Twitter verkündet, darf sie in einem neuem Kurzfilm der gelben Familie mitspielen. Und dabei bekommt sie nicht nur eine kurze Rolle oder einen Cameo-Auftritt, sondern ist sogar titelgebend. Denn in „When Billie Met Lisa“ wird es nur um Billie gehen – und wie der Name verrät auch um die Simpsons-Tochter Lisa.

Billie is guest starring in @TheSimpsons: “When Billie Met Lisa”, the new short streaming April 22 on @disneyplus. pic.twitter.com/baLe70Gxad — billie eilish (@billieeilish) April 14, 2022

„When Billie Met Lisa“: Darum gehts im „Simpsons“ Kurzfilm

Inhaltlich widmet sich der Kurzfilm nämlich Lisa Simpson, die einfach nur in Ruhe ihr Saxophon spielen möchte. Sie sucht nach einem passenden Probeort, als sie von Billie und ihrem Bruder Finneas entdeckt wird. Die beiden laden sie dann zu einer ganz besonderen Jamsession ein. Wir dürfen also hoffen, dass die animierte Billie auch ein paar Songs zum Besten gibt.

„When Billie met Lisa“ wird übrigens am 22. April auf Disney+ ausgestrahlt und ist bereits der vierte Kurzfilm auf der Plattform. Obwohl Billie mit ihrer Rolle eine große Ehre im gelben Simpsons-Universum zu Teil wird, ist sie bei Weitem nicht die erste Musikerin, die einen Auftritt bekommt. Denn vor ihr durften sich bereits zahlreiche legendäre Sängerinnen und Sänger darüber freuen, „simpsonifiziert“ zu werden. Dazu gehörten unter anderem Britney, Spears, Lady Gaga, Justin Bieber, Ed Sheeran und The Weeknd.