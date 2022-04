Während manche von uns ihre gesamten Aufgaben und Termine minutiös durchgeplant haben, sind andere in ihrem Alltag ganz schön vergesslich. Das liegt aber nicht immer an einer Hassliebe zum Planen, sondern kann auch ganz andere Gründe haben.

Diese Sternzeichen sind besonders vergesslich.

Fische

Wer Fische in seinem engsten Umfeld hat, braucht vor allem eines: Ganz schön viel Geduld. Denn Fokus liegt so gar nicht in der Natur der Fische. Viele lieber träumen sie in den Tag hinein, machen, was ihnen gerade einfällt und kommen so immer wieder auf neue Ideen. Das macht die Fische zwar zu sehr kreativen und außergewöhnlichen Menschen, sorgt aber auch dafür, dass sie extrem vergesslich sind.

Denn im Kopf der Fische schwirren so viele unterschiedliche Ideen, dass Dinge wie Verabredungen, wichtige Termine oder Abgaben schnell einmal zur Seite geschoben und vergessen werden. Doch so sehr sie ihre kreative Ader auch schätzen, wünschen sich die Fische oft mehr Struktur im Leben. Denn als besonders emotionales Sternzeichen fällt ihnen auf, welche Auswirkungen es auf ihr Umfeld hat, dass sie so vergesslich sind.

Schütze

Schützen denken immer an das Große und Ganze. Das hilft ihnen zwar, die großen Probleme oder Hürden zu sehen, hindert sie aber daran, auch an Details zu arbeiten. Genau hier steckt dann das Potential, viel zu vergessen. Denn sei es bei großen Veränderungen wie der Wohnungssanierung, der Organisation einer Party oder einem Arbeitsmeeting: Die Schützen achten immer nur darauf, dass das grundlegende Konzept passt.

Sie haben zum Beispiel das perfekte Kleid für ihr erstes Date und kümmern sich um das ideale Styling, vergessen dabei aber ganz darauf, auch pünktlich zu erscheinen. Was die Schützen wirklich brauchen, sind To Do Listen, in denen sie endlich auch ins Detail gehen können; dann ist die Vergesslichkeits-Gefahr deutlich geringer.

Waage

Waagen neigen dazu, einfach alles zu zerdenken. Sie machen sich immer Sorgen um ihre Liebsten, sind um ständige Harmonie bemüht und können nicht entspannen, wenn nicht alle um sie herum glücklich sind. Das sind wirklich noble Eigenschaften, für die das Tierkreiszeichen auch sehr geschätzt wird und die dafür sorgen, dass die Waagen sehr beliebt sind.

Aber weil sie so viel auf ihrer emotionalen To Do Liste haben und oft so viele Menschen um sie herum sind, um die sie sich kümmern wollen, bleibt einfach keine Zeit, sich alles zu merken. Waagen sind deshalb vor allem dann vergesslich, wenn es um die Vergangenheit geht. Weil in ihrem Leben so viele Dinge passieren und oft so viel Tumult herrscht, vergessen sie schon einmal, wohin ihre letzte Reise ging oder was sie sich gestern Abend zum Essen gemacht haben.

Denn für die Waagen ist es viel wichtiger, sich die großen essentiellen Dinge zu merken. Geburtstage, Jahrestage und Co sind in das Gedächtnis des Tierkreiszeichens gebrannt; und bei einem so großen Freundeskreis nimmt das eben ganz schön viel Platz ein. Kein Wunder also, wenn sie kleine Details wie die letzten Errungenschaften bei der Shopping-Tour vergessen.