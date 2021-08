Auf mehreren amerikanischen Immobilienplattformen steht das Haus von Michael Wendler zum Verkauf. Für 899.000 US-Dollar wird sein Luxus-Anwesen in Cape Coral, Florida, nun angeboten.

Kommen der Schlagersänger und seine Laura jetzt wieder nach Deutschland?

Michael Wendler verkauft sein Haus

Die Wendler-Villa im Cape Coral in Florida steht auf den amerikanischen Immobilienplattformen Realtor.com und zillow.com zum Verkauf. Geschlagene 899.000 US-Dollar verlangt der Egal-Interpret dafür. Drei Schlafzimmer, zwei Bäder, drei Garagen und ein riesiger Garten inklusive Pool mit insgesamt rund 1.400 Quadratmeter großem Anwesen werden in der Anzeige angeboten. Sogar eine Bootsanliegestelle gibt es direkt beim Haus. Erworben hat der 49-Jährige die Villa um 560.000 US-Dollar, somit wäre der Verkauf für ihn ein riesiger Gewinn. Die Frage ist nun, kommt der ehemalige DSDS-Juror mit Ehefrau Laura wieder zurück nach Deutschland?

Gerüchte über finanzielle Probleme

Schon seit 2016 lebt der Schlager-Star in den USA. Jetzt machen allerdings Gerüchte die Runde, dass er und Laura wieder nach Deutschland zurückkehren könnten. Die Villa ist Florida ist nämlich angeblich nicht der einzige Besitz, den der 49-jährige Sänger zurzeit zu verkaufen versucht. In den vergangenen Monaten trennte er sich unter anderem auch von seinem Speedboot und einer Harley-Davidson und machte sie ebenfalls zu Geld. Seit seinem plötzlichen Ausstieg aus der DSDS-Jury im Oktober 2021 brodelt die Gerüchteküche rund um seine finanziellen Probleme. Aktuell läuft außerdem ein Insolvenz-Verfahren gegen den Wendler und Ex-Frau Claudia Norberg. Steht dem Sänger also das Wasser finanziell zum Hals?