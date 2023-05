Der Border Collie „Messi“ wurde in Cannes für seine außergewöhnliche schauspielerische Leistung ausgezeichnet. Er gewann mit seiner Rolle als „Snoop“ in „Anatomy of a Fall“ den Preis als bester Filmhund.

Der Film „Anatomy of a Fall“ zählt zu den Favoriten für den Preis der „Goldenen Palme“.

In Cannes werden wieder Palmen an die Besten der Welt verliehen. Dazu gehört jetzt auch der Border Collie „Messi“. Denn bei dem berühmten Filmfestival wurde er für seine Rolle als „Snoop“ im Film „Anatomy of a Fall“ mit dem Preis „Palm Dog“ als bester Filmhund ausgezeichnet.

„‚Snoop‘ spielt eine wesentliche Rolle in der Handlung und hat die Jury besonders mit einer dramatischen Szene beeindruckt, in der er überzeugend eine Krankheit vorgetäuscht hat“, so die Organisatoren der Verleihung. „Snoop hat das Zeug zu einem großen Star.“

