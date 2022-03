Beziehungen können – besonders am Anfang – emotional ganz schön stressig sein und uns ziemlich aufwühlen. Für manche Sternzeichen ist eine neue Liebe aber auch mit einigen Unsicherheiten verbunden, die sie überwinden wollen – und zwar am besten mit Hilfe von ganz viel Bestätigung.

Diese Sternzeichen brauchen immer Bestätigung in der Beziehung!

Jungfrau

Jungfrauen sind absolute Perfektionisten. Das gilt auch im Liebesleben. Sie haben eine genaue Vorstellung von der idealen Beziehung in ihrem Kopf. Wenn sie dann den oder die Auserwählten erst einmal gefunden haben, wollen sie diese Vorstellung auch möglichst genau in die Realität umsetzen.

Doch dieser Drang nach der perfekten Beziehung kommt eigentlich davon, dass die Jungfrauen meist ziemlich unsicher und mit vielen Dingen überfordert sind. Deswegen planen sie und malen sich die perfekte Welt aus. Um diesen Drang nach Perfektionismus ein bisschen ablegen zu können, brauchen die Jungfrauen viel Bestätigung. Ganz besonders am Beginn einer Beziehung! Denn hat das Tierkreiszeichen erst einmal das Gefühl von Sicherheit, kann es sich schneller und leichter entspannen und emotional fallen lassen.

Steinbock

Steinböcke sind extrem ehrgeizig und wollen immer, dass alles zu ihrer Zufriedenheit geschieht. In der Schule, an der Uni und später auch im Beruf bekommen sie immer wieder Bestätigungen, dass der Weg, den sie einschlagen, der richtige ist. Eine Bestätigung, die das Sternzeichen dringend braucht. Das wird besonders deutlich, wenn Steinböcke eine neue Beziehung starten. Denn immer wieder fragen sie ihre Partnerin beziehungsweise ihren Partner, ob alles in Ordnung ist.

Sie gehören zu jenen Menschen, die sofort panisch werden, wenn das Tinder-Match nach dem ersten Date nicht sofort schreibt oder der Freund einige Stunden braucht, um auf eine Nachricht zu antworten. Denn dann machen sie sich sofort Sorgen, einen Fehler gemacht zu haben.

Zwillinge

Zwillinge sind eigentlich extrem selbstbewusst und wissen genau, was sie ausmacht. Zumindest in allen Bereichen außer der Liebe. Denn in Beziehungen werden Zwillinge schnell unsicher und wissen nicht genau, was sie tun. Vor allem in der ersten Kennenlernphase haben sie ständig Angst davor, etwas Falsches zu tun oder zu sagen. Denn ihre größte Angst ist es, damit anderen zu vergraulen.

Dementsprechend wichtig ist es für das Tierkreiszeichen, Bestätigung vom Partner oder der Partnerin zu bekommen. Denn so bekommen sie das Gefühl, das auch der ein oder andere Fehler in der Beziehung ganz normal ist.