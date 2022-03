Ein bisschen Optimismus würde uns wohl allen nicht schaden. Doch nur zu oft werden wir enttäuscht oder hinters Licht geführt. Was für manche Menschen tiefe Wunden bewirkt, bestärkt andere aber nur in der Hoffnung, dass in jedem etwas Positives steckt.

Diese Sternzeichen fokussieren sich immer auf das Gute im Menschen.

Krebs

Krebse sind sehr emotional und gefühlsbetont; auch wenn sie das nur sehr ungern zugeben oder nach Außen zeigen! Doch die Krebse stecken viel Energie in andere und versuchen, immer das Positive im Menschen zu sehen.

Das liegt unter anderem daran, dass die Krebse sehr selbstkritisch sind und aus eigener Erfahrung wissen, wie schwierig das sein kann. So viel sie an sich selbst kritisieren, so sehr sind sie bemüht, das Beste in anderen zu sehen und sich auf das Positive zu konzentrieren. Umso wichtiger ist es ihnen deshalb auch, anderen ein gutes Gefühl zu geben und die Hoffnung in die Menschheit nicht zu verlieren.

Waage

Waagen sind bekannt dafür, immer um Harmonie bemüht zu sein. Das Tierkreiszeichen gilt als eines der positivsten und optimistischsten und strotzt nur so vor Hoffnung. Waagen nehmen sich viel Zeit, ihr Gegenüber kennenzulernen und die Menschen in ihrem Umfeld zu verstehen. Sie erstellen dann eine Art Liste in ihrem Kopf, in der all die positiven Dinge vermerkt sind, die die Menschen so besonders machen.

Und auch wenn es dann einmal zu einem Streit kommt oder die Person einen Fehler macht, weiß die Waage, welche guten Eigenschaften diesen Menschen ausmachen. Optimistisch wie die Waage ist, verwendet sie dieses Wissen dann auch, um das Umfeld wieder aufzubauen, wenn jemand geknickt ist oder um Streitsituationen in der Gruppe zu klären.

Steinbock

Steinböcke sind von Natur aus treu und äußerst loyal. Wenn sie jemanden gernhaben, verzeihen sie dieser Person so einiges. Sie sind dementsprechend immer bemüht, das Gute in Menschen zu sehen; ganz besonders in jenen Menschen, die ihnen nahestehen. Denn das Tierkreiszeichen will Harmonie in seinem Umfeld!

Egal wie oft sie von jemandem enttäuscht werden oder wie viele Fehler das Gegenüber gemacht hat, die Steinböcke sehen immer die positiven Seiten der Menschen. Das kann natürlich auch schnell gefährlich werden, denn die Steinböcke neigen so dazu, sich ausnutzen zu lassen. Doch so treu sie sind, so aufmerksam ist auch ihr Umfeld. Dieses weist die Steinböcke dann auch auf toxische Freunde hin.