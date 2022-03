Kaum hatten wir gedacht, dass sich das Drama zwischen Kanye West, Kim Kardashian und Pete Davidson beruhigt, geht es schon wieder weiter. Dieses Mal scheint es aber ganz so, als hätte Comedian Pete Davidson aktiv gehandelt.

Denn er ließ eine SMS-Unterhaltung zwischen ihm und Kanye veröffentlichen.

Pete Davidson veröffentlicht Unterhaltung mit Kanye West

Wer gehofft hatte, dass der öffentliche Streit zwischen Kims Ex-Mann Kanye West und Kims neuem Freund Pete Davidson nach der Scheidung ein Ende hat, hat sich bitter getäuscht. Denn nach öffentlichen Schimpftiraden des Rappers, einem Musikvideo, in dem er Pete scheinbar begräbt und Kims Bitten, endlich mit den öffentlichen Anfeindungen aufzuhören, mischt sich jetzt scheinbar auch Pete Davidson in das Chaos ein.

Denn am Wochenende veröffentlichte der Twitter-Account Dave Sirius offenbar in seinem Namen Screenshots von Nachrichten zwischen Pete und Kanye. Pete selbst hat nach einem kurzen Instagram-Ausflug ja keine Sozialen Medien und hat bereits in der Vergangenheit den Account von seinem Freund Dave Sirius als Boten genutzt; etwa als er sein Beileid zu Bob Sagets Tod öffentlich kundtun wollte.

Dieses Mal geht es Pete aber scheinbar darum, einige Anschuldigungen klarzustellen. Dass der Chat echt ist, scheint Kanye West sogar zu bestätigen. Denn in einem Video betonte er, dass Pete ihm „provozierend“ geschrieben habe. „Der Freund hat mir eine SMS geschickt und damit geprahlt, dass er mit meiner Frau im Bett war“, sagte Kanye. Was wirklich dahintersteckt, will Pete offenbar klarstellen.

„Deine Handlungen sind so feige und peinlich“

Denn er teilt Screenshots, in denen er Kanye eindrücklich darum bittet, mit dem öffentlichen Drama aufzuhören. „Hey, ich bin’s, Skete. Kannst du dich bitte mal kurz beruhigen? Es ist 8 Uhr morgens und es muss nicht so sein“, heißt es in dem Screenshot.

„Kim ist buchstäblich die beste Mutter, die ich je getroffen habe. Was sie für diese Kinder tut, ist unglaublich, und du hast so ein verdammtes Glück, dass sie die Mutter deiner Kinder ist. Ich habe beschlossen, dass ich nicht mehr zulasse, dass du uns so behandelst, und ich habe es satt, still zu sein. Werde erwachsen!“

Als Kanye ihn dann fragt, wo er gerade ist, schreibt Pete „im Bett mit deiner Frau“ und postet ein Selfie von sich dazu. Später findet Pete klare Worte für Kanye und betont: „Du machst mir keine Angst, Bruder. Deine Handlungen sind so feige und peinlich. Es ist so traurig, dir dabei zuzusehen, wie du dein Erbe täglich ruinierst.“ Er wünsche sich, dass Kanye sich „einmal in deinem Leben wie ein Mann verhalten“ würde.

Pete Davidson spricht über Einsatz hinter den Kulissen

Der Comedian bittet dann um ein Gespräch der beiden; doch nicht so, wie Kanye sich das vorstellt. Denn während dieser zu seinem „Sunday Service“ und damit einem öffentlichen Treffen lädt, will Pete alles privat besprechen. „Das ist nicht öffentlich, Alter. Ich bin nicht hier für Bilder und Presse, was offensichtlich alles ist, was dich interessiert“, schreibt er.

Doch Pete scheint auch Mitleid mit Kanye zu haben. In einer Nachricht erklärt er, dass er dem Rapper gerne helfen will. „Ich habe auch mit psychischen Problemen zu kämpfen. Es ist keine einfache Reise.“ Ein Angebot, dass Kanye offenbar nicht annehmen wollte. Pete betont auch, dass er Kanye bereits hinter den Kulissen helfe und das Drama rund um die Trennung versucht einzugrenzen.

„Ich habe SNL [Anm. seine Comedy-Show] davon abgehalten, über dich zu reden oder sich über dich lustig zu machen, was sie schon seit Monaten tun wollten“, schreibt er. „Ich habe Stand Up Comedians davon abgehalten, Stücke über dich zu machen, weil ich nicht will, dass der Vater der Kinder meines Mädchens da draußen schlecht dasteht. Ich halte dir den Rücken frei, auch wenn du mich wie Scheiße behandelst, weil ich will, dass alles glatt läuft.“

Screenshots mittlerweile gelöscht

Doch Pete verliere langsam die Geduld, wie er in der letzten Nachricht betont. „Wenn du mich weiter so unter Druck setzt, wie in den letzten sechs Monaten, werde ich aufhören, nett zu sein“, schreibt er.

Ob die Veröffentlichung der Unterhaltung sein erstes Zeichen ist, ist unklar. Fest steht jedoch, dass die Screenshots auf Twitter schnell viral gingen und für Furore sorgten. Doch nur wenige Stunden später verschwanden sie wieder von dem Twitter-Account. Auf Nachrichtenseiten wie hier sind sie allerdings noch nachzulesen!

Weitere Reaktionen gab es bisher noch nicht. Weder Kanye noch Kim haben sich zu den Screenshots geäußert. Geklärt scheint hier aber noch lange nichts zu sein.