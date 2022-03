Eieiei Kanye West kann es einfach nicht lassen. Schon wieder greift der US-Rapper seinen Rivalen Pete Davidson an! In seinem neuen – schon fast verstörenden – Musikvideo begräbt er Pete nun bei lebendigem Leib.

Und das pünktlich zur vollzogenen Scheidung mit Kim Kardashian.

Kanye West veröffentlicht verstörendes Musikvideo

Der Kampf zwischen Kanye West und Pete Davidson geht in die nächste Runde. Wobei Pete dabei ganz eindeutig den passiven Part einnimmt. Seit Wochen stänkert Ye jetzt schon heftig gegen den Neuen seiner Ex Kim Kardashian. Jetzt setzt er dem Ganzen noch die Krone auf. In seinem neuen Musikvideo zu „Eazy“ begräbt er eine Knet-Version von Pete bei lebendigem Leib!

Aber bis es zu dem Begräbnis kommt, passiert in dem Video noch recht viel. In dem Stop-Motion-Clip entführt er ein Männchen, das dem Partner von Kim zum Verwechseln ähnlich sieht, stülpt ihm einen Sack über den Kopf und zerrt ihn gefesselt über ein Feld.

Ye beerdigt „Pete Davidson“

Dort begräbt Ye die Pete-Puppe dann lebendig und pflanzt Rosensamen um den Kopf des Comedians, der verstört aus dem Sand herausschaut. Die Rosen, die später aus dem Pete-Kopf sprießen, erntet der Rapper vergnügt mit einer scharfen Heckenschere.

Okay, hätten wir das Video als Kind gesehen, wären wir vermutlich auf Lebzeiten verstört gewesen. Die expressionistischen Elemente, die an das ohnehin schon irgendwie gruslige frühe Stummfilmkino erinnern, machen das Ganze wohl auch nicht gerade besser. Vor allem in Kombinationen mit creepy Puppen. Wobei man an dieser Stelle Kanye wohl auch seine Kreativität zugutehalten muss!

Na gut, aber weiter im Text! Mit den stacheligen Blumen spielt Kanye offenbar auf eine Truckladung Rosen an, die er Kim noch an Valentinstag geschickt hatte. In den Lyrics wird der Rapper aber noch präziser: „Gott hat mich vor dem Crash bewahrt, nur damit ich Pete Davidsons Arsch aufreißen kann!“ Zum Schluss des bizarren Videos werden noch zwei Texttafeln eingeblendet: „Alle lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Außer Skete, ihr wisst, wen ich meine. Kleiner Scherz, ihm gehts gut!“. Skete ist übrigens Kanyes Spitzname für Pete Davidson.

Scheidung ist durch

Was wohl Kim von dem Video hält?! Es ist vermutlich auch kein Zufall, dass das Video ausgerechnet am Tag ihrer Scheidung kommt. Bis zum Schluss schien es so, als wolle Kanye die Trennung von Kim nicht akzeptieren. Umso überraschender kam da nun die Nachricht, dass Kanyes Anwalt am Mittwochabend keinen Widerspruch gegen die Scheidung einlegte. Die zwei sind damit also auch ganz offiziell kein Paar mehr. Vielleicht hat somit das Dreiecks-Drama bald ein Ende!