Und das Drama geht weiter: Kanye „Ye“ West hat nun einen Screenshot einer angeblichen Textnachricht von Kim Kardashians neuer Flamme Pete Davidson auf Instagram veröffentlicht. Den Post kommentiert er mit den Worten: „Du wirst meine Kinder niemals treffen“.

Der Insta-Post wurde bereits nach wenigen Stunden wieder gelöscht.

Kanye West kann es offenbar nicht lassen. Schon wieder sorgt der Rapper mit einem Instagram-Post für Gesprächsstoff. Diesmal geht es aber nicht um Billie Eilish – da wartet er übrigens immer noch auf eine Entschuldigung. Nein diesmal geht es wieder um seine Noch-Ehefrau – oder besser gesagt, um ihre neue Liebe!

Damit, dass seine Ex Kim Kardashian wieder glücklich vergeben ist, scheint der Rapper noch immer nicht klarzukommen. In den vergangenen Wochen stänkerte der Rapper immer wieder gegen die Mutter seiner vier Kinder und ihren neuen Freund Pete Davidson. Jetzt scchießt Kanye erneut gegen den Comedian.

Auf Instagram teilte der Rapper nun zwei Fotos von Pete. Das eine zeigt den Komiker in Unterhose und gemeinsam mit Rapper Machine Gun Kelly beim Rumblödeln. Das zweite Bild des Posts zeigte eine vergrößerte Textnachricht mit dem Namen des (vermeintlichen) Absenders Pete.

JUST IN: Kanye leaks text messages with Pete Davidson‼️😳 pic.twitter.com/XZwIUmdZTs